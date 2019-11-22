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Steam Black Friday ne zaman başlıyor? 2019 Steam indirimleri ne zaman?

Dünyaca ünlü oyun platformu Steam Black Friday için geri sayım başladı. Steam'de yılın belirli dönemlerinde oyun severlere yönelik büyük indirimler yapılıyor. Peki, 2019 Steam indirimleri ne zaman başlayacak? Steam Black Friday ne zaman? Kara Cuma olarak bilinen Black Friday etkinliğinde birçok firma ürünlerinde indirime gidiyor. Steam de yaptığı indirimlerle oyun dünyasına damga vuruyor. İşte, Steam indirimleri hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 22.11.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 21:38
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Steam Black Friday ne zaman başlıyor? 2019 Steam indirimleri ne zaman?

Steam Black Friday ne zaman başlıyor? 2019 Steam indirimleri için nefesler tutuldu. Oyun dünyasını yakından takip edenler, binlerce oyunu yüzde 80'lere varan indirimlerle satın alabilecek. Peki, Steam indirimleri ne zaman başlayacak? 2019 Steam Black Friday ne zaman? Steam üzerinden satın aldığınız oyunları herhangi bir problem yaşamadan oynayabilir ve oyunları dilediğiniz süre boyunca kütüphanenizde barındırabilirsiniz. İşte, Steam Black Friday tarihi!

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Steam Black Friday ne zaman başlıyor? 2019 Steam indirimleri ne zaman?

STEAM BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

2019 yılı Steam Black Friday İndirimleri'nin 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Onlarca oyunda % 80'lere varan indirimler uygulanması bekleniyor.

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Steam Black Friday ne zaman başlıyor? 2019 Steam indirimleri ne zaman?

STEAM'DE SON DÖNEMİN POPÜLER OYUNLARI!

Devil May Cry

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Steam Black Friday ne zaman başlıyor? 2019 Steam indirimleri ne zaman?
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Steam Black Friday ne zaman başlıyor? 2019 Steam indirimleri ne zaman?