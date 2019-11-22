Steam Black Friday ne zaman başlıyor? 2019 Steam indirimleri ne zaman?

Dünyaca ünlü oyun platformu Steam Black Friday için geri sayım başladı. Steam'de yılın belirli dönemlerinde oyun severlere yönelik büyük indirimler yapılıyor. Peki, 2019 Steam indirimleri ne zaman başlayacak? Steam Black Friday ne zaman? Kara Cuma olarak bilinen Black Friday etkinliğinde birçok firma ürünlerinde indirime gidiyor. Steam de yaptığı indirimlerle oyun dünyasına damga vuruyor. İşte, Steam indirimleri hakkında merak edilenler!