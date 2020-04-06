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Haberler Galeri Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?

Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?

Son dakika... Instagram, Whatsapp, Facebook çöktü mü? Dünya genelinde en çok tercih edilen iletişim ağı WhatsApp'ta saat 12.11 itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Instagram ve Facebook uygulamalarında ise 12.28 itibarıyla erişim problemi görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları erişim probleminin neden olduğunu araştırmaya başladılar. Türkiye'de yoğunluk olarak İstanbul'da yaşanan erişim sorunun nedeni merak ediliyor. Peki, Instagram, Facebook, WhatsApp çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Giriş Tarihi: 06.04.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 13:25
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Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?

Son dakika... Instagram, Whatsapp, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, bu platformlara erişim sağlayamayınca problemin kaynağını araştırmaya başladılar. WhatsApp'ta saat 12.11, Instagram ve Facebook'ta ise 12.28 itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram, Facebook ve WhatsApp erişim sorununun Avrupa genelinde yaygın olduğu, Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere bazı illerde yaşandığı görülüyor. Peki, Instagram, WhatsApp, Facebook çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'a saat 12.28 itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Instagram'a erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sorunun erişim yoğunluğundan olduğu tahmin ediliyor. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizin içeriğine eklenecektir.

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Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? NE ZAMAN DÜZELECEK?

Facebook sorunu da 12.28 itibarıyla başladı ve kısıtlı erişim sağlanıyor. Kullanıcılar akış yenilemede hata yaşıyorlar. Sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

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Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp uygulamasına da aynı Facebook ve Instagram'da olduğu gibi kısıtlı erişim sağlanıyor. WhatsApp sorunu saat 12.11 civarında başladı. WhatsApp sorunun da neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?

INSTAGRAM HAKKINDA

2010 tarihinde Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kurulan ve ilk olarak Burbn ismiyle piyasaya çıkan İnstagram, dünya çapında 500 milyon kullanıcıya sahiptir.