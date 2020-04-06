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Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?
Son dakika... Instagram, Whatsapp, Facebook çöktü mü? Dünya genelinde en çok tercih edilen iletişim ağı WhatsApp'ta saat 12.11 itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Instagram ve Facebook uygulamalarında ise 12.28 itibarıyla erişim problemi görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları erişim probleminin neden olduğunu araştırmaya başladılar. Türkiye'de yoğunluk olarak İstanbul'da yaşanan erişim sorunun nedeni merak ediliyor. Peki, Instagram, Facebook, WhatsApp çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 06.04.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 13:25
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