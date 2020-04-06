Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?

Son dakika... Instagram, Whatsapp, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, bu platformlara erişim sağlayamayınca problemin kaynağını araştırmaya başladılar. WhatsApp'ta saat 12.11, Instagram ve Facebook'ta ise 12.28 itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram, Facebook ve WhatsApp erişim sorununun Avrupa genelinde yaygın olduğu, Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere bazı illerde yaşandığı görülüyor. Peki, Instagram, WhatsApp, Facebook çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte konu ile ilgili detaylar...