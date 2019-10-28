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Öyle bir şey yaptı ki! Herkes hayran kaldı...

Dünyaca ünlü film Youtuber'a ilham kaynağı oldu. Peter Jackson'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan John Ronald Reuel Tolkien'in ölümsüz eseri Yüzüklerin Efendisi'nde küçük insanlar olarak geçen 'Hobbit'lerin evlerinden etkilenen ünlü genç Youtuber, doğadaki malzemeleri kullanarak kendisine Hobbit evi yaptı. O anları takipçileri ile anbean paylaşan Youtuber'ı milyonlarca kişi izledi. Bakın bunu tek başına nasıl başardı. İşte sosyal medyayı sallayan anlardan kareler...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 06:56 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 06:57
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Öyle bir şey yaptı ki! Herkes hayran kaldı...

Yüzüklerin Efendisi'nden esinlenen genç Youtuber doğadaki malzemelerle Hobbit evi yaptı.

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Öyle bir şey yaptı ki! Herkes hayran kaldı...

Youtube'da kanalı olan bir genç, sadece doğadaki malzemeleri kullanarak Yüzüklerin Efendisi filmindeki 'Hobbit' evini inşa etti.

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Öyle bir şey yaptı ki! Herkes hayran kaldı...

Genç Youtuber'ın inşa ederken kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Öyle bir şey yaptı ki! Herkes hayran kaldı...

İşte Yüzüklerin Efendisi filmindeki Hobbit evlerini doğadaki malzemeleri kullanarak inşa eden adamın görüntüleri...

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Öyle bir şey yaptı ki! Herkes hayran kaldı...