Öyle bir şey yaptı ki! Herkes hayran kaldı...

Dünyaca ünlü film Youtuber'a ilham kaynağı oldu. Peter Jackson'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan John Ronald Reuel Tolkien'in ölümsüz eseri Yüzüklerin Efendisi'nde küçük insanlar olarak geçen 'Hobbit'lerin evlerinden etkilenen ünlü genç Youtuber, doğadaki malzemeleri kullanarak kendisine Hobbit evi yaptı. O anları takipçileri ile anbean paylaşan Youtuber'ı milyonlarca kişi izledi. Bakın bunu tek başına nasıl başardı. İşte sosyal medyayı sallayan anlardan kareler...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 06:56 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





