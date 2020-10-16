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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri "Mırıldanarak" şarkı bulmak artık çok kolay! Google Asistan'dan Shazam'a rakip olacak özellik kullanıma sunuldu "Mırıldanarak" şarkı bulmak artık çok kolay! Google Asistan'dan Shazam'a rakip olacak özellik kullanıma sunuldu Dev arama motoru Google, "mırıldanarak" şarkı bulma özelliğini hayata geçirdi. Shazam uygulamasına rakip olacak yeni özellik, hem mırıldanarak hem de ıslık çalarak şarkı bulma imkanı sunuyor. Google'ın kullanıma sunduğu bu özellik, çoğu kullanıcı tarafından olumlu eleştiri aldı. Bu özellik, Google'ın iOS ve Android platformlarındaki ana uygulamasında da geçerli olacak. Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 12:42
Google Asistan'a çok güzel bir özellik geldi. Google'ın yapay zeka asistanı sayesinde "mırıldanarak" şarkı bulmak artık çok kolay olacak. Google Asistan'da bulunan Hum to Search özelliği sayesinde mırıldanarak, ıslık çalarak vea dinlettiğiniz müziğin hangisi olduğunu hemen bulabileceksiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Google Asistan'ı açtıktan sonra şarkı sözlerini mırıldanın ya da müziği ıslık çalın.
Google'ın yapak zeka asistanı sayesinde dinletilen müzik kolaylıkla bulunabilecek.
Bulunan şarkı ve sanatçı hemen ekranda gösterilecek.
ŞU AN GOOGLE PIXEL CİHAZLARDA KULLANILIYOR
Google, Pixel cihazları için Google Asistan'la entegre çalışan şarkı bulma özelliği getirdi. Search On etkinliğinde Pixel cihazlar için yeni bir özellik tanıtan Google, yapay zeka ile bilgi toplayarak neler yapılabileceğini bir kez daha kanıtladı.