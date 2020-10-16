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Haberler Galeri "Mırıldanarak" şarkı bulmak artık çok kolay! Google Asistan'dan Shazam'a rakip olacak özellik kullanıma sunuldu

"Mırıldanarak" şarkı bulmak artık çok kolay! Google Asistan'dan Shazam'a rakip olacak özellik kullanıma sunuldu

Dev arama motoru Google, "mırıldanarak" şarkı bulma özelliğini hayata geçirdi. Shazam uygulamasına rakip olacak yeni özellik, hem mırıldanarak hem de ıslık çalarak şarkı bulma imkanı sunuyor. Google'ın kullanıma sunduğu bu özellik, çoğu kullanıcı tarafından olumlu eleştiri aldı. Bu özellik, Google'ın iOS ve Android platformlarındaki ana uygulamasında da geçerli olacak.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 12:42
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Mırıldanarak şarkı bulmak artık çok kolay! Google Asistan'dan Shazam'a rakip olacak özellik kullanıma sunuldu

Google Asistan'a çok güzel bir özellik geldi. Google'ın yapay zeka asistanı sayesinde "mırıldanarak" şarkı bulmak artık çok kolay olacak. Google Asistan'da bulunan Hum to Search özelliği sayesinde mırıldanarak, ıslık çalarak vea dinlettiğiniz müziğin hangisi olduğunu hemen bulabileceksiniz.

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Mırıldanarak şarkı bulmak artık çok kolay! Google Asistan'dan Shazam'a rakip olacak özellik kullanıma sunuldu

Google Asistan'ı açtıktan sonra şarkı sözlerini mırıldanın ya da müziği ıslık çalın.

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Mırıldanarak şarkı bulmak artık çok kolay! Google Asistan'dan Shazam'a rakip olacak özellik kullanıma sunuldu

Google'ın yapak zeka asistanı sayesinde dinletilen müzik kolaylıkla bulunabilecek.

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Mırıldanarak şarkı bulmak artık çok kolay! Google Asistan'dan Shazam'a rakip olacak özellik kullanıma sunuldu

Bulunan şarkı ve sanatçı hemen ekranda gösterilecek.

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Mırıldanarak şarkı bulmak artık çok kolay! Google Asistan'dan Shazam'a rakip olacak özellik kullanıma sunuldu

ŞU AN GOOGLE PIXEL CİHAZLARDA KULLANILIYOR

Google, Pixel cihazları için Google Asistan'la entegre çalışan şarkı bulma özelliği getirdi. Search On etkinliğinde Pixel cihazlar için yeni bir özellik tanıtan Google, yapay zeka ile bilgi toplayarak neler yapılabileceğini bir kez daha kanıtladı.