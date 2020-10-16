"Mırıldanarak" şarkı bulmak artık çok kolay! Google Asistan'dan Shazam'a rakip olacak özellik kullanıma sunuldu

Dev arama motoru Google, "mırıldanarak" şarkı bulma özelliğini hayata geçirdi. Shazam uygulamasına rakip olacak yeni özellik, hem mırıldanarak hem de ıslık çalarak şarkı bulma imkanı sunuyor. Google'ın kullanıma sunduğu bu özellik, çoğu kullanıcı tarafından olumlu eleştiri aldı. Bu özellik, Google'ın iOS ve Android platformlarındaki ana uygulamasında da geçerli olacak.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 12:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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