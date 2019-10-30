Mercedes-Benz'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı

Bir iş adamı olarak Emil Jellinek, uluslararası mali çevreler ve aristokrasi ile iyi ilişkilere sahipti: 1898 yılında yüksek sosyeteye Daimler otomobiller satmaya başladı. 1899 yılında Daimler Motor Şirketi (DMG) Jellinek' e on otomobil teslim etti ve 1900 yılında bu sayı 29'a çıktı. Jellinek DMG'nin gittikçe daha güçlü ve daha hızlı otomobiller üretmesini istedi ve 1899 yılından başlayarak yarışlara - özellikle de Nice' deki yarışlara - katıldı. Genellikle bu yarışlara on yaşındaki kızının adı olan ''Mercedes'' ismi altında katıldı. Otomobil tutkunları arasında bu adın gittikçe meşhur olmasına karşın Jellinek başlangıçta bu adı bir marka olarak değil, sadece bir takım veya sürücü adı olarak kullandı.

Nisan 1900'ün başlarında DMG ve Jellinek, Daimler otomobillerinin ve motorlarının satışı ve dağıtımı için bir anlaşma yaptılar. ''Daimler-Mercedes'' adlı yeni bir motorun geliştirilmesi kararı alındığında Jellinek' in yarışlarda kullandığı takma ad, aynı zamanda bir ürün adı oldu. Bundan iki hafta sonra Jellinek toplam tutarı 550.000 Mark (yaklaşık üç milyon Euro) olan 36 otomobil sipariş etti. Birkaç hafta sonra, hepsi de sekiz beygirlik motorlara sahip 36 otomobil daha sipariş etti.