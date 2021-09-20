iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? iOS 15 alacak cihazlar...

iOS 15 yenilikleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. iPhone 13'ün tanıtılmasının ardından gözler iOS 15 güncellemesine çevrildi. iOS 15 ile gelecek yenilikleri merak eden iPhone kullanıcıları, konu hakkında detayları araştırıyor. iOS 15 ile, FaceTime'daki görüşmeniz devam ederken aynı anda filmler, müzikler veya ekranınızdaki herhangi bir şeyi paylaşılabilecek. Peki, iOS 15 yenilikleri neler? iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS güncellemesi alacak cihazlar hangileri? İşte haberin detayları...