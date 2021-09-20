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Haberler Galeri iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? iOS 15 alacak cihazlar...

iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? iOS 15 alacak cihazlar...

iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar hangileri? iPhone 13'ün tanıtılmasının ardından gözler iOS 15'e çevrilmişit. Bilindiği üzere iPhone'larda güvenliği sağlamak adına alınabilecek en iyi önlemlerden biri yazılımların güncel olmasıdır. Yeni sürümü iOS 15'i tanıtan Apple, güncellemenin hangi tarihte çıkacağını da açıkladı. Peki, iOS 15 yenilikleri neler? iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS güncellemesi alacak cihazlar hangileri? İşte cevaplar...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 20.09.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 15:36
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iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar...
iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar...

iOS 15 yenilikleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. iPhone 13'ün tanıtılmasının ardından gözler iOS 15 güncellemesine çevrildi. iOS 15 ile gelecek yenilikleri merak eden iPhone kullanıcıları, konu hakkında detayları araştırıyor. iOS 15 ile, FaceTime'daki görüşmeniz devam ederken aynı anda filmler, müzikler veya ekranınızdaki herhangi bir şeyi paylaşılabilecek. Peki, iOS 15 yenilikleri neler? iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS güncellemesi alacak cihazlar hangileri? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar...
iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar...

iOS 15 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Apple, iOS 15 çıkış tarihi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Buna göre, iOS 15 20 Eylül Pazartesi günü kullanıcılarla bulaşacak.

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iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar...
iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar...

İOS 15 YENİLİKLERİ NELER?

Apple'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, iOS 15 güncellemesi ile gelecek yenilikler şöyle duyuruldu:

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iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar...
iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar...

FaceTime

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iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar...
iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkıyor? iOS 15 hangi telefonlara gelecek? iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar...

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