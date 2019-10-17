Instagram dondurma ve hesap kapatma nasıl yapılır?

Instagram dondurma nasıl yapılır? Instagram hesap kapatma nasıl? Sosyal medyada en çok tercih edilen ve günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı uygulamalardan birisi olan Instagram hesap kapatma ve dondurma işlemi araştırılıyor. Instagram hesap dondurma ile hesabınızı geçici olarak askıya alabilirsiniz. Instagram hesap kapatma ile de hesabınızı tamamen silebilirsiniz. Peki, Instagram dondurma ve hesap kapatma nasıl yapılır? İşte yanıtı…