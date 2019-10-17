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Instagram dondurma ve hesap kapatma nasıl yapılır?

Instagram dondurma nasıl yapılır? Instagram hesap kapatma nasıl? Sosyal medyada en çok tercih edilen ve günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı uygulamalardan birisi olan Instagram hesap kapatma ve dondurma işlemi araştırılıyor. Instagram hesap dondurma ile hesabınızı geçici olarak askıya alabilirsiniz. Instagram hesap kapatma ile de hesabınızı tamamen silebilirsiniz. Peki, Instagram dondurma ve hesap kapatma nasıl yapılır? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 17.10.2019 23:30 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 23:32
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Instagram dondurma ve hesap kapatma nasıl yapılır?

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram dondurma nasıl? Instagram hesap kapatma nasıl yapılır? Instagram hesapları olan ve artık bu hesapları kullanmak istemeyen kişiler için Instagram dondurma ve Instagram hesap kapatma gibi iki seçenek bulunuyor. Instagram dondurma işlemiyle hesap geri açılabilirken, hesap kapatma ile hesabınızı geri alma şansınız bulunmuyor. İşte, Instagram dondurma ve hesap kapatma işlemi hakkında merak edilenler…

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Instagram dondurma ve hesap kapatma nasıl yapılır?

INSTAGRAM HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram hesap dondurma işlemi sadece internet tarayıcısı üzerinden yapılabildiği için bazı adımların takip edilmesi gerekmektedir. Mobil cihazlar üzerinden Instagram hesabı dondurma işlemi yapmak şuan için mümkün değildir.

Instagram Dondurma İşlemi Adımları:

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Instagram dondurma ve hesap kapatma nasıl yapılır?

Bilgisayarın internet tarayıcısı üzerinden Instagram hesabına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır,

INSTAGRAM HESAP DONDURMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Açılan sayfa üzerinden Profil Düzenle seçeneğine tıklanır,

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Instagram dondurma ve hesap kapatma nasıl yapılır?

Profil düzenlemem sayfasının en altında yer alan Hesabı Geçici Olarak Kapat seçeneğine tıklanır,

Hesabı Neden Kapatıyorsun? Sorusu yanıtlandıktan sonra, Instagram hesap şifrenizi yeniden girerek hesap dondurma işlemi tamamlanır.

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Instagram dondurma ve hesap kapatma nasıl yapılır?

INSTAGRAM HESAP KAPATMA NASIL YAPILIR?

Instagram hesabınızı silmek için bilgisayardan ya da cep telefonunuzun tarayıcısından işlem yapmanız gerekiyor. Cep telefonu ya da tablet üzerinden kullandığınız Instagram uygulamasından hesabınızı tamamen silmeniz mümkün değil.

INSTAGRAM HESAP SİLME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ