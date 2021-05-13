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Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen.com üye olma işlemleri nasıl yapılır?

Exxen bayramda ücretsiz mi? Acun Ilıcalı'lın sahibi olduğu Exxen platformunun bayramda ücretsiz olacağı ile ilgili yapılan paylaşımlar sonrası, internet üzerinde "Exxen nasıl bedava izlenir?" sorguları arttı. Dizi, film ve programların yer aldığı Exxen'in bayramda nasıl ücretsiz izlenebileceği ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen.com üye olma işlemleri nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 11:15
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Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen.com üye olma işlemleri nasıl yapılır?
Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen.com üye olma işlemleri nasıl yapılır?

Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformu geçtiğimiz yıl yayın hayatına başladı. Exxen platformunda birçok dizi, film ve program yer alıyor. Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabı üzerinden Exxen ile ilgili müjdeli haberi duyurdu. Peki, Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen.com üye olma işlemleri nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen.com üye olma işlemleri nasıl yapılır?
Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen.com üye olma işlemleri nasıl yapılır?

EXXEN BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Acun Ilıcalı Exxen'in bir süreliğine ücretsiz olacağını duyurdu. Türkiye'de ya da yurt dışında yaşayanlar fark etmeksizin Exxen; 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Ramazan Bayramı süresince ücretsiz izlenebilecek.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Acun Ilıcalı, dijital içerik platformunun 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri arasında ücretsiz olacağını söyledi. Survivor'da da açıklama yapan Ilıcalı "Ramazan Bayramı süresince herkes ücretsiz izlenebilecek" dedi.

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Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen.com üye olma işlemleri nasıl yapılır?
Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen.com üye olma işlemleri nasıl yapılır?

EXXEN NASIL BEDAVA İZLENİR?

Exxen, bayram tatilinde ücretsiz olarak hizmet verecek. Hizmetten yararlanmak için platforma üye olmak gerekiyor.

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Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen.com üye olma işlemleri nasıl yapılır?
Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen.com üye olma işlemleri nasıl yapılır?

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'in resmi internet adresini açıktan sonra, Ad Soyadı ve e-posta adresini girdikten sonra üye olma işlemlerini başlatabilirsiniz.

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Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen.com üye olma işlemleri nasıl yapılır?
Exxen nasıl bedava izlenir? Exxen bayramda ücretsiz mi? Exxen.com üye olma işlemleri nasıl yapılır?

Exxen'in resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Exxen'den herkese harika bir Bayram sürprizi. İster Türkiye'de ister yurt dışında olsun isteyen herkes, Exxen'i 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Bayram Haftası süresince ücretsiz izleyebilecek. Hemen alttaki butonu tıklayın 'BAYRAMDAEXXEN' promosyon koduyla 'Bayram Sürprizi'nden yararlanın, benzersiz Exxen Dünyasının keyfini doyasıya yaşayın. İyi Bayramlar."