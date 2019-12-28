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En ucuz akıllı telefonlar belli oldu! İşte 2 bin TL altı android telefonlar ve özellikleri...

Akıllı telefonlar hayatımızın değişilmezleri arasında yer alıyor. 7'den 70'e her yaş kategorisinin tercihi olmaya başlayan akıllı telefonların rekabeti teknolojinin çıtasını da artırıyor. Teknolojik savaş sürerken, fiyatlar da dudak uçuklatan noktalara ilerlemeye başladı. Öyleki bazı telefonlar ikinci el otomobillerle takas edilmeye başlandı. Telefon pazarındaki yarış bazı durumlarda da avantaj sağlıyor. Apple yıllarca Iphone ile piyasayı altüst ederken rakipsiz kalmıştı. Ancak son yıllarda Samsung, Huawei, Xiaomi gibi firmaların atakları sıklaştı. Özellikle Çinli Huawei ve Xiaomi akılalmaz hamleler yapıyor. Xiaomi fiyatları da oldukça uygun tutuyor. Bu durum rakiplerinin de uygun ve üstün özellikli telefon yapmasını gerektiriyor. Ülkemiz devlerin satış rekabeti yaşadığı en önemli pazarlar arasında yer alıyor. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak sizlere en uygun, en iyi özelliklere sahip akıllı telefonları derledik. İşte 2 bin TL altı android telefonlar ve özellikleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 11:05
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En ucuz akıllı telefonlar belli oldu! İşte 2 bin TL altı android telefonlar ve özellikleri...

Yurt dışından getirilecek telefonlarda IMEI kayıt ücreti uygulanıyor. Kayıt ücreti ile telefon fiyatları yükselirken, yurt dışından telefon getirmek çok da karlı görünmüyor. Türkiye, ithalat ve ihracatını geliştirerek sürdürüyor. Dünya üzerinde birçok teknoloji devi Türkiye pazarını oldukça önemsiyor. Özellikle telefon konusunda devlerin en önemli pazarlarından biri Türkiye. Rekabet arttıkça birçok akıllı telefon seçeneği de bizlere sunuluyor. Akıllı bir telefon olsun, kamerası iyi olsun, şık da bir tasarımı olsun diyorsanız 2 bin TL'nin hatta 1800 TL'nin altında onlarca telefon var. Yeni yıla yeni bir telefon ile girmek isteyenler galerimizdeki telefonları ve özelliklerini değerlendirmeden harekete geçmeyin! İşte 2 bin TL altına alınabilecek son model telefonlar...

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En ucuz akıllı telefonlar belli oldu! İşte 2 bin TL altı android telefonlar ve özellikleri...

Samsung Galaxy A30s - 1827 TL
6.4 inç HD+ (720 x 1560 piksel) Super AMOLED, çentikli ekran
8 çekirdekli Exynos 7904 işlemci
4 GB RAM
64 GB dahili depolama alanı (microSD desteğiyle artırılabilir)
16 megapiksel, f/2.0 diyafram açıklığında ön kamera
25 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.7 diyafram açıklığında ana arka kamera
8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör
5 megapiksel derinlik sensörü
Ekran üzeri parmak izi okuyucu sensörü
4.000 mAh batarya
15 watt hızlı şarj desteği
Boyutlar: 158.5 mm x 74.7 mm x 7.8 mm, Ağırlık: 166 gram

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En ucuz akıllı telefonlar belli oldu! İşte 2 bin TL altı android telefonlar ve özellikleri...

Huawei P Smart 2019 64 GB - 1650 TL
6.21 inç 19.5:9 (2340 x 1080 piksel) Full HD+ ekran
Huawei Kirin 710 işlemci
3GB RAM, 64GB depolama
13MP+2MP çift arka kamera
8MP ön kamera
Android 9 Pie işletim sistemi
3.400mAh batarya

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En ucuz akıllı telefonlar belli oldu! İşte 2 bin TL altı android telefonlar ve özellikleri...

Oppo A5 2020 64 GB - 1650 TL
Ekran: 6,5 inç IPS LCD ekran, damla çentikli, HD+ görüntü kalitesi, Gorilla Glass 3+
RAM: 3GB / 4GB
Dahili Hafıza: 64GB, arttırılabilir (microSD ile)
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
Batarya: 5000 mAh
İşletim Sistemi: ColorOS (Android 9 Pie temelli)
Game Boost 2.0
Ön Kamera: 8MP, Yapay zeka güzelleştiriciye sahip
Arka Kamera: 12MP + 119 derece 8 MP ultra geniş açı kamerası + 2 MP mono lens + 2 MP portre lensi
Hoparlör: Dolby Atmos
Parmakizi Okuyucu: Var, arka panelde

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En ucuz akıllı telefonlar belli oldu! İşte 2 bin TL altı android telefonlar ve özellikleri...

Xiaomi Redmi Note 8 64 GB - 1500 TL
İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10
Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5
İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm
RAM: 4/6 GB
Depolama: 64/128 GB
Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 µm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 µm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 µm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 µm portre lensi
Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR
Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj
Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
Ağırlık: 194 g