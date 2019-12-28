En ucuz akıllı telefonlar belli oldu! İşte 2 bin TL altı android telefonlar ve özellikleri...

Akıllı telefonlar hayatımızın değişilmezleri arasında yer alıyor. 7'den 70'e her yaş kategorisinin tercihi olmaya başlayan akıllı telefonların rekabeti teknolojinin çıtasını da artırıyor. Teknolojik savaş sürerken, fiyatlar da dudak uçuklatan noktalara ilerlemeye başladı. Öyleki bazı telefonlar ikinci el otomobillerle takas edilmeye başlandı. Telefon pazarındaki yarış bazı durumlarda da avantaj sağlıyor. Apple yıllarca Iphone ile piyasayı altüst ederken rakipsiz kalmıştı. Ancak son yıllarda Samsung, Huawei, Xiaomi gibi firmaların atakları sıklaştı. Özellikle Çinli Huawei ve Xiaomi akılalmaz hamleler yapıyor. Xiaomi fiyatları da oldukça uygun tutuyor. Bu durum rakiplerinin de uygun ve üstün özellikli telefon yapmasını gerektiriyor. Ülkemiz devlerin satış rekabeti yaşadığı en önemli pazarlar arasında yer alıyor. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak sizlere en uygun, en iyi özelliklere sahip akıllı telefonları derledik. İşte 2 bin TL altı android telefonlar ve özellikleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 11:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





