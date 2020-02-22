Bilim heyeti Antarktika'daki Türk Üssü'ne ulaştı! Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren bilim heyeti, geçici Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaştı. Zorlu koşullar altında gerçekleşen seyahatin ardından bilimsel faaliyetlerin başladığı bildirildi. Giriş Tarihi: 22.02.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 15:50
Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren bilim heyeti, geçici Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaştı. Sefer Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, zorlu koşullar altında gerçekleşen seyahatin ardından kıtaya ayak bastıklarını ve bilimsel faaliyetlerin başladığını bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antarktika'da Dismal Adası'na GNSS istasyonunun kurulmasının ardından seferine devam eden Türk Bilim Heyeti, geçen yıl faaliyete geçen geçici Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaştı.
Bilim heyetinin üsse ulaşmasının ardından hep birlikte İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi. Bilim heyetini adada üs ve çevresini Türk ekibiyle paylaşan penguen ve foklar karşıladı.
Heyet, yolculuğun tüm aşamalarını takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a üsse ulaştıklarının bilgisini verdi.
Bilim heyeti daha sonra Başar liderliğinde bölgeyi tanıma turu gerçekleştirdi. Bilim heyeti araştırma yapacakları bölgelerle ilgili fizibilite çalışması yaptı.