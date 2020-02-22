Bilim heyeti Antarktika'daki Türk Üssü'ne ulaştı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antarktika'da Dismal Adası'na GNSS istasyonunun kurulmasının ardından seferine devam eden Türk Bilim Heyeti, geçen yıl faaliyete geçen geçici Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaştı.