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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Bozdoğan Füzesi'nin özellikleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Envantere girecek" dediği görüş içi hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı gerçekleştirildi. Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Füzesi, 2020 yılında uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek. İşte Bozdoğan Füzesi'nin özellikleri...
Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:59
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