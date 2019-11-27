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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Bozdoğan Füzesi'nin özellikleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Envantere girecek" dediği görüş içi hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı gerçekleştirildi. Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Füzesi, 2020 yılında uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek. İşte Bozdoğan Füzesi'nin özellikleri...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:59
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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Bozdoğan Füzesi'nin özellikleri...

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünce (SAGE) Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Füzesi, 2020 yılında uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine dahil olacak.

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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Bozdoğan Füzesi'nin özellikleri...

TÜBİTAK SAGE'nin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü GÖKTUĞ (Görüş Ötesi) füze ailesi ile Bozdoğan / Merlin uzun menzilli, Gökdoğan / Peregrine Kısa menzilli havadan havaya (uçaktan uçağa atılan) füzeler, ilk yerli tasarım füzeler olma özelliğini taşıyor.

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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Bozdoğan Füzesi'nin özellikleri...

Uzun menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze çoklu algılama ve güdüm sistemine de sahip olacak

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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Bozdoğan Füzesi'nin özellikleri...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca savaş uçaklarına entegre olacak havadan havaya füze Bozdoğan'ın, fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarında tam isabet sağladığı aktarıldı

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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Bozdoğan Füzesi'nin özellikleri...

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor.

İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...