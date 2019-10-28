28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Android 10 güncellemesiyle o telefonlar baştan aşağı değişiyor!

Android 10 güncellemesinin gelmesiyle güncellemeyi alacak telefonlar da belli oldu. Android 10 güncellemesini alacak telefonlardaki değişiklikler de dikkat çekti. Peki hangi telefonlar Android 10 güncellemesi alacak. Android telefonların tamamen değişeceği belirtilirken, güncellemeyi alacak telefonlar da açıklandı. İşte Android 10 güncellemesi alacak o telefonlar.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 16:45
  • 1
  • 35
Android 10 güncellemesiyle o telefonlar baştan aşağı değişiyor!

Android 10 güncellemesinin gelmesiyle güncellemeyi alacak telefonlar da belli oldu. Android 10 güncellemesini alacak telefonlardaki değişiklikler de dikkat çekti. Peki hangi telefonlar Android 10 güncellemesi alacak. Android telefonların tamamen değişeceği belirtilirken, güncellemeyi alacak telefonlar da açıklandı. İşte Android 10 güncellemesi alacak o telefonlar.

  • 2
  • 35
Android 10 güncellemesiyle o telefonlar baştan aşağı değişiyor!

Android 10 güncellemesi alacak telefonlar:

Huawei P30 Pro

  • 3
  • 35
Android 10 güncellemesiyle o telefonlar baştan aşağı değişiyor!

Google Pixel

  • 4
  • 35
Android 10 güncellemesiyle o telefonlar baştan aşağı değişiyor!

Honor 20

  • 5
  • 35
Android 10 güncellemesiyle o telefonlar baştan aşağı değişiyor!

Xiaomi Mi Mix 3 5G