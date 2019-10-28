Android 10 güncellemesiyle o telefonlar baştan aşağı değişiyor!

Android 10 güncellemesinin gelmesiyle güncellemeyi alacak telefonlar da belli oldu. Android 10 güncellemesini alacak telefonlardaki değişiklikler de dikkat çekti. Peki hangi telefonlar Android 10 güncellemesi alacak. Android telefonların tamamen değişeceği belirtilirken, güncellemeyi alacak telefonlar da açıklandı. İşte Android 10 güncellemesi alacak o telefonlar.