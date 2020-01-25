AKUT GÜVENDEYİM uygulaması hayat kurtarıyor! AKUT güvendeyim uygulaması nedir, nasıl indirilir?

Arama Kurtarma Derneği Elazığ'daki depremde aktif olarak sahada yer alıyor. Dernek birçok kişinin hayatını kurtarmak için büyük çaba sarf ediyor. AKUT yalnızca depremde değil, her türlü doğal afet ve kaybolma vakasında da devreye giriyor. AKUT depremlerle ilgili çalışmalarını sadece sahada sürdürmüyor. Deprem ve olası doğal afet durumlarında, kaybolmalarda kullanılmak üzere bir uygulama hayata geçirildi. AKUT güvendeyim isimli uygulama ile GPS verileri anlık olarak paylaşılabiliyor. Bu da vatandaşın hayatının hızla kurtarılması için büyük önem taşıyor. Peki, AKUT güvendeyim uygulaması nedir, nasıl indirilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 14:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





