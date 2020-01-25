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AKUT GÜVENDEYİM uygulaması hayat kurtarıyor! AKUT güvendeyim uygulaması nedir, nasıl indirilir?

Arama Kurtarma Derneği Elazığ'daki depremde aktif olarak sahada yer alıyor. Dernek birçok kişinin hayatını kurtarmak için büyük çaba sarf ediyor. AKUT yalnızca depremde değil, her türlü doğal afet ve kaybolma vakasında da devreye giriyor. AKUT depremlerle ilgili çalışmalarını sadece sahada sürdürmüyor. Deprem ve olası doğal afet durumlarında, kaybolmalarda kullanılmak üzere bir uygulama hayata geçirildi. AKUT güvendeyim isimli uygulama ile GPS verileri anlık olarak paylaşılabiliyor. Bu da vatandaşın hayatının hızla kurtarılması için büyük önem taşıyor. Peki, AKUT güvendeyim uygulaması nedir, nasıl indirilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 14:42
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AKUT GÜVENDEYİM uygulaması hayat kurtarıyor! AKUT güvendeyim uygulaması nedir, nasıl indirilir?

AKUT güvendeyim uygulaması Elazığ'daki depremin ardından yoğun şekilde araştırılıyor. Depremde enkaz altında kalanlar telefonuna ulaşmaları durumunda yerlerini tarif etmeye çalışıyor. AFAD ekipleri ve itfaiyeye erleri çalışmalar sırasında tüm yolları deniyor. AKUT güvendeyim uygulaması ile enkaz altında kalınması durumunda ya da kaybolma gibi durumlarda güvenli bildirim sağlanıyor. Peki, AKUT güvendeyim uygulaması nedir, nasıl indirilir? İşte detaylar...

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AKUT GÜVENDEYİM uygulaması hayat kurtarıyor! AKUT güvendeyim uygulaması nedir, nasıl indirilir?

AKUT GÜVENDEYİM UYGULAMASI NEDİR, NASIL İNDİRİLİR?

Güvendeyim uygulaması ile güvende olduğunuzu konum bilgisi ile SMS olarak bildirebiliyorsunuz. Güvendeyim uygulaması ayarlar bölümünden belirlediğiniz en fazla 5 telefon numarasına uygulamanın ana ekranındaki Güvendeyim butonuna bastığınızda telefonunuzun GPS servisi üzerinden aldığı konumunuzu telefonunuz SMS sistemi üzerinden belirttiğiniz kişilere gönderir. Aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasını da uygulamaya eklemeniz tavsiye ediliyor.

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AKUT GÜVENDEYİM uygulaması hayat kurtarıyor! AKUT güvendeyim uygulaması nedir, nasıl indirilir?

Bu işlem standart SMS tarifeniz üzerinden operatörünüz tarafından ücretlendirilmektedir. GPS servisi üzerinden konumunuzun alınması telefonunuzun marka modeli ile bulunduğunuz ortama göre uzun yada kısa sürebilir.

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AKUT GÜVENDEYİM uygulaması hayat kurtarıyor! AKUT güvendeyim uygulaması nedir, nasıl indirilir?

Güvendeyim uygulaması, uygulamayı yükledikten sonra internete ihtiyaç duymaz. SMS gönderim hakkınız olması yeterlidir.

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AKUT GÜVENDEYİM uygulaması hayat kurtarıyor! AKUT güvendeyim uygulaması nedir, nasıl indirilir?

Ayrıca Deprem, Sel ve Yangın konularındaki bazı temel bilgilere yine uygulamanın menüsü üzerinden ulaşabilirsiniz.