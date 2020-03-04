2 bin TL altı son model akıllı telefonlar! En ucuz Samsung, Xiaomi, Huawei cep telefonu modelleri

Dünyada teknoloji devleri en gelişmiş ürünleri çıkarmak için adeta savaşıyor. Huawei, Samsung, Xiaomi, Apple gibi firmaların yanı sıra birçok alt marka da yarış içerisinde. En geniş çarpışmaların yaşandığı alanların başında ise cep telefonları geliyor. Akıllı telefonlar her geçen gün daha fazla özellikle kullanıcılara dev avantajlar sağlıyor. Telefon alacak kişiler özellikleri araştırarak hareket ediyor. Ancak yeni modeller artık otomobil fiyatlarına ulaşmış durumda. Bazı internet sitelerinde ikinci el otomobil ile sıfır telefon takası ilanları bile görmek mümkün. Herkesin üst düzey bir telefon almak için bütçesi uygun değil. Bir diğer bakış açısıyla telefonu hala basit bir ihtiyaç olarak görenler de var. Akıllı telefonların uygun modelleri de oldukça fazla. Firmalar uygun telefon modellerini gözardı etmiyor. Sizler için en ucuz Samsung, Xiaomi, Huawei cep telefonu modellerini derledik. İşte 2 bin TL altı fiyatla son model akıllı telefonlar...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





