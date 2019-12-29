Ünal Karaman aslen nereli? Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman aslen Trabzonlu değilmiş! İşte gerçek

Trabzonspor'da yolların ayrıldığı Ünal Karaman Türkiye'nin gündemine oturdu. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman göreve geldiği günden itibaren yaptığı işlerle büyük beğeni topladı. Bordo mavililere genç bir jenerasyon kazandıran Ünal Karaman taraftarın sevgilisi haline geldi. Özel hayatıyla mercek altına alınan Ünal Karaman'ın aslen nereli olduğu merak edildi. 'Trabzon'un çocuğu' tezahüratıyla çağırılan Ünal Karaman'ın aslen Trabzonlu olmadığı ortaya çıktı. Peki Ünal Karaman nereli?