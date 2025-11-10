TFF 12. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! Galatasaray’ın iptal edilen golünde ne konuşuldu?

VAR: "Çağdaş, şimdi Galatasaraylı futbolcunun burada şutu var. Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numarayı hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz. Sen de kontrol et başka bir açıdan da göstereceğim sana"