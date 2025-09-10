10 Eylül 2025, Çarşamba

Tedesco istedi yönetim bitiriyor! Fenerbahçe'ye Arjantinli orta saha

Mourinho'nun kovulmasının ardından Fenerbahçe'nin başına getirilen Domenico Tedesco'nun orta sahaya bir takviye istediği öğrenildi. Bu doğrultuda fırsat transferi kovalayan sarı-lacivertli yönetimin Exequiel Palacios kiralamak için girişimlere başladığı belirtilirken, Alman ekibinin ise Arjantinli futbolcuyu bonservisiyle satmak istediği bildirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 13:28
Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerde Edson Alvarez'in sakatlığı sonrası orta sahada büyük bir eksiklik oluştu.

Sofyan Amrabat ile yollarını ayıran Kanarya'da, 6 numara bölgesi için yalnızca İsmail Yüksek kaldı.

Eylül ve ekim aylarında önemli maçlara çıkacak olan Kanarya, Edson Alvarez'in 1 ay sürecek olan sakatlığının ardından orta sahaya takviye yapma kararı aldı.

Bu doğrultuda Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Exequiel Palacios için devreye girdi.

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı lacivertlilerin, Arjantinli orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Bayer Leverkusen'in, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle satmak istediği aktarıldı.

Transferin 1-2 gün içinde netleşeceği ve Palacios'un, sarı lacivertlilere gelip gelmeyeceğinin belli olacağı kaydedildi.

GEÇEN SEZON 38 MAÇA ÇIKTI!
Exequiel Palacios geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmada boy gösterdi.

Yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 6 asistle oynadı.

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Palacios'un kulübüyle olan kontratı ise 2028'de bitecek.