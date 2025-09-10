10 Eylül 2025, Çarşamba
Tedesco istedi yönetim bitiriyor! Fenerbahçe'ye Arjantinli orta saha
Mourinho'nun kovulmasının ardından Fenerbahçe'nin başına getirilen Domenico Tedesco'nun orta sahaya bir takviye istediği öğrenildi. Bu doğrultuda fırsat transferi kovalayan sarı-lacivertli yönetimin Exequiel Palacios kiralamak için girişimlere başladığı belirtilirken, Alman ekibinin ise Arjantinli futbolcuyu bonservisiyle satmak istediği bildirildi.
