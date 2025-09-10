Tedesco istedi yönetim bitiriyor! Fenerbahçe'ye Arjantinli orta saha

Mourinho'nun kovulmasının ardından Fenerbahçe'nin başına getirilen Domenico Tedesco'nun orta sahaya bir takviye istediği öğrenildi. Bu doğrultuda fırsat transferi kovalayan sarı-lacivertli yönetimin Exequiel Palacios kiralamak için girişimlere başladığı belirtilirken, Alman ekibinin ise Arjantinli futbolcuyu bonservisiyle satmak istediği bildirildi.