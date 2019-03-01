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Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! İşte böyle bir fırsat

2018-2019 sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcular, şimdiden 3 büyüklerin iştahını kabarttı. Aralarında birbirinden ünlü yıldızların bulunduğu futbolcular gelecek sezon hangi takımın formasını giyecek. İşte yaz transfer borsasını hareketlendiren o futbolcular...

Giriş Tarihi: 01.03.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 16:55
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Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat
Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat

Sezon sonu Avrupa'da bir çok önemli futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Sözleşmesi sona erecek isimler arasında bir çok yıldız futbolcu da bulunuyor.

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Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat
Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat

İŞTE SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK PAHALI 43 FUTBOLCU...

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Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat
Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat

43- MOHAMED DİAME - NEWCASTLE - 5 MİLYON EURO

(31 Yaşında - Orta Saha)

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Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat
Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat

42- SHİNJİ OKAZAKİ - LEİCESTER CİTY - 5 MİLYON EURO

(32 Yaşında - Forvet)

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Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat
Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat

41- ANDREA BERTOLACCİ - MİLAN - 5 MİLYON EURO

(28 Yaşında - Orta Saha)