Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! İşte böyle bir fırsat
2018-2019 sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcular, şimdiden 3 büyüklerin iştahını kabarttı. Aralarında birbirinden ünlü yıldızların bulunduğu futbolcular gelecek sezon hangi takımın formasını giyecek. İşte yaz transfer borsasını hareketlendiren o futbolcular...
Giriş Tarihi: 01.03.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 16:55
- 1
- 45
Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat
- 2
- 45
Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat
- 3
- 45
Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat
- 4
- 45
Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat
- 5
- 45
Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular 2019! Yok böyle bir fırsat