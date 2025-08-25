Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a flaş eleştiri: İki farklı öndeyken...

AHMET ÇAKAR - TEK NEDEN PARA!

Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor… Barış Alper kızakta, sıkıntılı ama Galatasaray çok net bir skorla kazanmayı başardı. Ofansif üstünlüğü çok fazla… Üstelik bir takımın sol beki, ilk iki golü atıp maçı çözüyorsa bu daha da anlamlı. Fakat eksik olan bir şey var. O da Galatasaray'ın takım savunması. İkinci yarıya bakıyoruz, Kayserispor son vuruşlarda becerikli ya da son pasları biraz isabetli yapsa belki de maç 2-2'ye gelebilirdi. Galatasaray defansif olarak iyi değil. Bunun sebebi ne derseniz, belki konsantrasyon eksikliği, belki sezon başı ya da başka bir şey… Ancak Galatasaray'ı bekleyen asıl tehlike; takım içinde çok ciddi huzursuzluğun başlamış olması. Son 15 dakikada Osimhen ile Yunus'un yaşadıkları kör bir vatandaşımızın bile gözünden kaçmaz.