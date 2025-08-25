25 Ağustos 2025, Pazartesi
Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a flaş eleştiri: İki farklı öndeyken...
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, Kayserispor deplasmanında 4-0'lık skorla kazanarak yoluna kayıpsız devam etti. Ligde oynadığı 3 karşılaşmada kalesini gole kapatan ve toplamda 10 gol atan sarı-kırmızılı ekip zirveye otururken; maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.
25.08.2025