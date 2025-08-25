25 Ağustos 2025, Pazartesi

Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a flaş eleştiri: İki farklı öndeyken...

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, Kayserispor deplasmanında 4-0'lık skorla kazanarak yoluna kayıpsız devam etti. Ligde oynadığı 3 karşılaşmada kalesini gole kapatan ve toplamda 10 gol atan sarı-kırmızılı ekip zirveye otururken; maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

ZEKİ UZUNDURUKAN - KESKİN NİŞANCILAR!
Barış Alper Yılmaz krizi ile sarsılan Galatasaray, Kayserispor deplasmanını, farklı bir skorla kayıpsız geçmeyi başardı. Galatasaray'a gelen oyuncu, biraz da yeteneği varsa; Okan Buruk o oyuncuyu ilmek ilmek işliyor ve potansiyel bir güç ortaya çıkıyor. Bakınız Eren Elmalı. Trabzonspor'da forma giydiği dönemlerde skora katkısı olmadığı için eleştirilen Eren Elmalı, sezona muazzam başladı. Ligde 3 maçta 3 gole ulaştı. Dünkü maçta da galibiyeti getiren isim oldu. Eren, nereden nereye geldi! Galatasaray'a geldiği günden itibaren çok çalıştı. Üzerine koydu ve takımının vazgeçilmezi oldu.

Dün sadece iki gol atmakla kalmadı, oyunun hem savunma yönünde hem de pas trafiğinde de aktif rol oynadı Eren! Süper yıldız Leroy Sane de dün çok üretken ve çalışkandı. Eren'in attığı ikinci golün asistini yaptı. Hücum aksiyonları, hızı ve çalımları ile ne kadar büyük bir transfer olduğunu belgeledi. İlerleyen haftalarda tek başına maç alabilecek bir potansiyel Sane. Maçın uzatma anlarında harika bir golle maça damgasının vuran isimlerden biri oldu Sane! Bayern Münih formasıyla Bundesliga'yı kasıp kavuran Sane'den kesitler izledik Kayseri'de... Yunus Akgün ilk golün mimarı olmanın dışında bir atom karınca gibiydi. Sürati, top taşırken hızı ve kendine has stili ile Kayserispor savunmasını darmadağın etti. İkinci yarıda net fırsatlardan yararlanamadı Yunus ama içine Messi kaçmış gibi kıvrak bir futbol oynadı.

Osimhen, çalışkanlığı ile Galatasaray için büyük güç, rakip için ise korkulu bir rüya... Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar kıvamını bulur ve kükremeye başlar Osimhen! Zaniolo'nun asistinde bu sezonki ilk golünü attı Osimhen. Hazır olmayan hali ile bile golünü attı, Galatasaray'ın hücum silahı oldu. Galatasaray yabancı kaleci arıyor. Bence de Şampiyonlar Ligi için Muslera kalitesinde bir kaleci transferi hemen yapılmalı. Ama Günay Güvenç bu ligi götürür. Dün kalesinde güven verdi, müthiş iki kurtarış yaptı Günay. Kayserispor; Opoku, Mendes ve Cardoso ile girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz olmadan da Kayserispor gibi zor bir deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı. Çünkü Galatasaray takımı, oyunu oynuyor. Bir yıldızın üzerinden oyunu yok. Takımdaki her oyuncu, bir karınca edasında çalışıyor. Hal böyle olunca da başarılar, kupalar, şampiyonluklar geliyor. Galatasaray'daki Barış Alper krizi en kısa sürede çözüme kavuşturulmalı. Belli ki bu işten Galatasaray da Barış Alper de büyük para kazanacak. O zaman gitmek isteyene yol verilmeli. Barış transferinden gelecek para ile de kaleci, stoper, sağ bek hemen uçaktan indirilmeli.

LEVENT TÜZEMEN - HER TARAFINDAN KALİTE AKIYOR
Galatasaraylı oyuncular, hafta içi yaşanan Barış Alper Yılmaz olayından kafaca etkilenmemişler. Başta Yunus Akgün olmak üzere takım olarak kazanmaya konsantreydiler. Okan hocanın hazırlık maçlarında denediği Jakobs-Eren ikili formülü Kayseri'de meyvesini fazlasıyla verdi. Jakobs savunmada zaman zaman aksadı ama Eren Elmalı hem Jakobs'a desteğe geldi hem de Galatasaray'ın sürpriz golcüsü olarak sahne aldı. Okan hocayı bu formülünden dolayı kutluyorum.

Yunus Akgün çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ı Kayseri'de bir lider gibi yönetti. Savunmaya geldi, top aldı; Galatasaray'ı hücuma hızlı ataklarla taşıdı. Ayrıca Yunus, Sane ile de uyumlu bir birliktelik gösterdi. Bu ikili, bu sezon Galatasaray hücum hattında etkili işler yapacaktır. Okan hoca da 10 numara gibi oynattığı Yunus'un performansını gördükten sonra elinin güçlü olduğunu anlayacak ve rahatlayacak.

Eren'in attığı ilk gol hazırlanış olarak mükemmeldi. Kaleci Günay oyunu çabuk başlattı, Yunus 70 metre taşıdığı topu rakip defans arkasına hızlı koşu yapan Sane'nin önüne bıraktı. Alman yıldızın vuruşu kaleciden sekti, pozisyonu takip eden Eren golü yaptı. Bu golde Yunus, Sane ve Eren'in solak oyuncular olduğunu hatırlatırım. Yunus'u izlerken büyük keyif aldım. Nereden bakarsan bak her tarafından kalite akıyor. Osimhen, maç içinde hep çalışkandı, sürekli gol atmak için didindi. Zaniolo'nın attırdığı golün başlangıcında da pozisyonu yaratan isim kendisiydi. Osimhen ısındıkça gol yükünü de sırtlayacaktır.

MUSTAFA ÇULCU - TECRÜBEYE İHTİYACI VAR
Galatasaray önde baskı ile başladı. Ancak kanatlar çalışmayınca merkezden zorladı. Sane, Jakobs ve Sara ilk kontrolleri kötü yapınca rakip basıp topları aldı ve kontra ataklar geliştirdi. Yunus, Sara ve Sane oyun içinde mobiller, sürekli geziyorlar. Eren Elmalı önde basması ile golü buldu. Torreira ne iş olursa yapan tam bir emekçi gibi.

Kalitesi zaten tartışılmayan Sane ve Galatasaray'a geldikten sonra muazzam çıkış gösteren Eren Elmalı attığı iki gol ile halfspace pozisyonunda fark yaratıyorlar. İkinci yarının başında gelen gol Galatasaray'ı rahatlattı. Merkezde sayısal üstünlüğü alınca daha fazla atak geliştirdi. Maça çift sol savunmacı ile başlayan Galatasaray, İcardi'yi alarak çift santraforla dört gollü galibiyetle oyunu tamamladı.

Hakem Alper Akarsu fizik olarak sahaya çok yakışıyor. 5. dakikada Kayseri lehine avantaj yorumu yanlış ama 27'de Galatasaray lehine oynattığı avantaj çok doğruydu. 30'da Osimhen göğüs ile aldığı topta el yorumu yanlıştı. Jakobs'un ilk yarıyı sarı kartsız tamamlaması kabul edilemez! Galatasaray'ın ikinci golü öncesi atakta hava topunda Sane, Carole'e net faul yaptı, hakem vermedi. Top taca çıktı ve atak başlangıç fazı bitti.

Taçtan gelen topun devamı gol oldu. 55'de Torreira ile Ramazan mücadelesi temiz penaltı yok ama Torreira aldatmadan sarı görmeliydi, veremedi hakem! Eren'e kontrolsüz girişinde Gökhan'a sarı çıkmalıydı ama çıkmadı! Kaan'a kontrolsüz girince nihayet 76'da Gökhan'a doğru sarı çıktı. Ackah'a kolların haksız kullanımından Osimhen'e sarı çıkmalıydı. Hakemin oynatma isteği tamam da atladığı fauller ve kartlar sıkıntı puanını düşürdü. Tecrübeye ihtiyacı var.

ÖMER ÜRÜNDÜL - OKAN BURUK ÇOK ŞANSLI
Galatasaray uzun zamandır alışılmış deplasman galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. İlk yarıda kontrol, tamamıyla Galatasaray'ın elindeydi. Hücum girişimleri tempolu değildi. Ama bir tarafta kaliteli ayaklar olursa karşıda da kısıtlı kadro varsa o zaman bütün avantaj senin lehine oluyor. Galatasaray ilk devrede skor avantajını da buldu. İkinci yarı başlar başlamaz hakem Alper Akarsu, Sane'nin yaptığı net faulüne 'devam' deyince Kayserili oyuncular durakladı ve Galatasaray'ı rahatlatan ikinci gol geldi. Ondan sonraki uzunca bölüm karşılıklı ataklarla geçti. Galatasaray farkı artırabilirdi ama Kayseri de çok önemli üç fırsattan birini değerlendirebilse belki de kolay maç zora girebilirdi. Son dakikada Osimhen farkı 3'e çıkardı.

Sonuçta Galatasaray, bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı. Torreira her zamanki gibi dinamo görevini kusursuz yaptı. Yunus ilk yarıda yüksek kalitesi ve oyun görüşüyle liderlik yaptı. Sane ve Osimhen çok önemli oyuncular ama fizik olarak hazır değiller. Tabi bu kadar kalitesi zayıf ligde güçlü oyuncuların olursa genelde istediğin sonuçları alıyorsun. Örneğin; dün gece takımın lokomotifi Barış Alper yoktu. Orta sahanın savaşçısı Lemina yoktu. Değişen bir şey olmadı. Gelelim Okan Buruk'a… Bir teknik adam deplasmanda iki farklı öndeyken çift santrfora dönmez. Eğer Cardoso net pozisyonu değerlendirse sonuç kestirilemezdi. Eren'in yapısı, kesinlikle kanat forveti görevine uygun değil ama ilk 2 golü attı. Okan hoca çok şanslı bir teknik adam.

AHMET ÇAKAR - TEK NEDEN PARA!
Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor… Barış Alper kızakta, sıkıntılı ama Galatasaray çok net bir skorla kazanmayı başardı. Ofansif üstünlüğü çok fazla… Üstelik bir takımın sol beki, ilk iki golü atıp maçı çözüyorsa bu daha da anlamlı. Fakat eksik olan bir şey var. O da Galatasaray'ın takım savunması. İkinci yarıya bakıyoruz, Kayserispor son vuruşlarda becerikli ya da son pasları biraz isabetli yapsa belki de maç 2-2'ye gelebilirdi. Galatasaray defansif olarak iyi değil. Bunun sebebi ne derseniz, belki konsantrasyon eksikliği, belki sezon başı ya da başka bir şey… Ancak Galatasaray'ı bekleyen asıl tehlike; takım içinde çok ciddi huzursuzluğun başlamış olması. Son 15 dakikada Osimhen ile Yunus'un yaşadıkları kör bir vatandaşımızın bile gözünden kaçmaz.

Yunus hatalı pas veriyor, Osimhen bağırıp çağırıyor, Yunus çok sinirleniyor, sonra oyundan çıkıyor, Osimhen golü atınca da bırakın sevinmeyi adeta somurtuyor… Bunların tamamen ve tamamen tek nedeni para…
Yunus, Barış düşünüyorlar, "Biz 2-3 milyon Euro alırken babalar 10 milyon, 20 milyon gibi paralar alıyorlar." Bu maaş adaletsizliği belki de Galatasaray'da büyük problem yaratacak.
Maçın hakemi genelde iyi ama Galatasaray'ın ikinci golü öncesi Sane'nin Kayserili oyuncuya yaptığı faulü göremedi. Top taca çıkıp yeniden oyuna sokulduğu için de VAR hakemi müdahale edemezdi ve gol hatalı olarak geldi.