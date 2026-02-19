Juventus Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldı! Yaz ayında gelecekler

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk karşılaşmasında İtalya devi Juventus'u 5-2 mağlup ederek büyük ses getiren Galatasaray'da gecenin öne çıkan isimlerinden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Sahadaki enerjisi, bitmeyen temposu ve etkili performansıyla dikkat çeken milli futbolcunun oyunu, Juventus cephesinde de yankı uyandırdı. İtalyan ekibinin futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini'nin Barış Alper'den oldukça etkilendiği ve kulüp yönetimine oyuncunun transfer durumunun detaylı şekilde incelenmesi yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.

Bitmeyen enerjisi, kanatta hızlı çıkışları ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla rakibe soğuk terler döktüren milli oyuncu, futbolun 1 numaralı organizasyonunda büyük sükse yaptı.

18. dakikada Andrea Cambiaso'nun sarı kart görüp cezalı duruma düşmesine neden olan, onun yerine giren Juan Cabal'ın da 59'da kırmızı kart görmesini sağlayarak konuk ekibin sol beklerinin kâbusu olan 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinin dikkatini çekti. Juventus'un futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini'nin, Barış Alper'e hayran kaldığı ve kulüp yetkililerine milli yıldızın durumunu araştırmaları gerektiğini söylediği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre Galatasaraylı oyuncunun özellikle fiziksel gücünün çok iyi olduğunu söyleyen Chiellini'nin, "Barış'ı hayranlıkla izledim. Temaslı oyunu mükemmel oynuyor. İtiyorsun, çekiyorsun kesinlikle yıkılmıyor. Tıpkı Kenan Yıldız gibi çok kuvvetli. Böyle güçlü oyuncular kolay bulunmuyor. Tam İtalyan ligine uygun bir futbolcu. İmkân olursa Juventus olarak ona talip olmalıyız. Sezon sonu şartlar uyarsa mutlaka Galatasaray yönetimi ile masaya oturmalıyız" dediği öğrenildi.