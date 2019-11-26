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İşte Fatih Terim'in Brugge hamlesi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika takımı Club Brugge'ü ağırlayacak. Süper Lig'de ve Avrupa'da istediği çıkışı yakalayamayan Galatasaray'da sakatlık ve cezalı oyuncu sıkıntısı da yaşanıyor. Sakatlar, cezalar ve Avrupa listesinde olmayan futbolcular nedeniyle Fatih Terim'in elinde sahaya sürebileceği yalnızca 13 isim kaldı.
Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:14
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