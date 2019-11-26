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İşte Fatih Terim'in Brugge hamlesi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika takımı Club Brugge'ü ağırlayacak. Süper Lig'de ve Avrupa'da istediği çıkışı yakalayamayan Galatasaray'da sakatlık ve cezalı oyuncu sıkıntısı da yaşanıyor. Sakatlar, cezalar ve Avrupa listesinde olmayan futbolcular nedeniyle Fatih Terim'in elinde sahaya sürebileceği yalnızca 13 isim kaldı.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:14
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İşte Fatih Terim'in Brugge hamlesi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda birçok sakat isim can sıkarken teknik direktör Fatih Terim, kadro oluşturmakta oldukça güçlük çekiyor.

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İşte Fatih Terim'in Brugge hamlesi

Son olarak Brugge maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Terim, Babel'in de sakatlığı sebebiyle oynamasının zor olduğunu açıklamış böylece sakat, cezalı ve liste dışı olan isimlerin sayısı 10'a yükselmiş elde ise yalnızca 13 futbolcu kalmıştı.

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İşte Fatih Terim'in Brugge hamlesi

5 İSİM SAKAT, 2 İSİM CEZALI
Sarı-Kırmızılılar'da 5 futbolcu sakatlığı, 2 futbolcu cezası, 3 futbolcu da Şampiyonlar Ligi listesinde yer alamadığı için bugün forma giyemeyecek.

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İşte Fatih Terim'in Brugge hamlesi

SAKAT, CEZALI VE UEFA LİSTESİNDE OLMAYAN İSİMLER:

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İşte Fatih Terim'in Brugge hamlesi

1) FALCAO: SAKAT