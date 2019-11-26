İşte Fatih Terim'in Brugge hamlesi

Son olarak Brugge maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Terim, Babel'in de sakatlığı sebebiyle oynamasının zor olduğunu açıklamış böylece sakat, cezalı ve liste dışı olan isimlerin sayısı 10'a yükselmiş elde ise yalnızca 13 futbolcu kalmıştı.