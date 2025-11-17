17 Kasım 2025, Pazartesi
Galatasaray'a 60 milyon euroluk teklif kapıda! Süper Lig'de rekor kırılacak
Süper Lig'de zirvede olmasına rağmen son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla farkın kapanmasına engel olamayan sarı-kırmızılılarda kadro planlamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna katılan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Singo için Liverpool'un büyük bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 17.11.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:02