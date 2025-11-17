Galatasaray’a 60 milyon euroluk teklif kapıda! Süper Lig’de rekor kırılacak

17 Kasım 2025, Pazartesi

Süper Lig'de zirvede olmasına rağmen son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla farkın kapanmasına engel olamayan sarı-kırmızılılarda kadro planlamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna katılan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Singo için Liverpool'un büyük bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.11.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:02
Monaco'dan Wilfried Singo'yu 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Galatasaray, futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ancak Fildişi Sahilli yıldızın, İstanbul'da uzun süre kalması beklenmiyor. Dünya devinin radarına giren Singo rekor bedelle Galatasaray'dan ayrılabilir.

Türkiye'nin haberine göre, Liverpool, Singo ile yakından ilgileniyor. Sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Singo'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını sürdürürse transferine kesin gözüyle bakılıyor.

24 yaşındaki futbolcu bu rakamlara transfer olması durumunda Süper Lig tarihindeki en pahalı satış olacak.

Singo, Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.

Anlık olarak piyasa değeri 28 milyon euro olan Singo'nun 2030'a kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Singo satılması durumunda Monaco kardan yüzde 10'luk pay alacak.