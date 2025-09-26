26 Eylül 2025, Cuma

Fenerbahçe'de Tedesco ile futbolcular arasında kriz! Kadro dışı kararı mı gelecek?

Fenerbahçe'de kötü gidişe İtalyan teknik adam Domenico Tedesco da 'dur' diyemedi. Ligde üst üste Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından UEFA Avrupa Ligi ilk maçında da Dinamo Zagreb'e kaybedilmesi bardağı taşırdı. Tedesco'nun Avrupa maçı sonrası yaptığı 'Rakip şut çekerken arkanızı dönmemelisiniz. Bu en temel şeylerden biri.' sözlerinin takım içerisinde rahatsızlık yarattığı iddia edilirken; Kerem Aktürkoğlu ve Archie Brown ile tartışma yaşadığı da iddialar arasında yer aldı. Tedesco'nun da bu durumdan memnuniyetsiz olduğu ve kadro dışı kararlarının gelebileceği belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:18
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'yu gönderdikten 8 Eylül'de Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmişti.

İtalyan teknik adamın, henüz çok yeni olmasına rağmen oyuncularıyla sorunlar yaşamaya başladığı iddia edildi

BROWN VE KEREM İDDİASI
Tedesco'nun Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Arcihe Brown ile idmanda tartışma yaşadığı öne sürülmüş, İngiliz oyuncu bu maçta yedek soyunmuş ve hiç süre alamamıştı.

Ardından Kerem Aktürkoğlu'nun hocasıyla bir görüşme yapıp, oyun planından duyduğu memnuniyetsizliği paylaştığı kaydedildi.

TEDESCO'NUN SÖZLERİ ÇOK TARTIŞILDI
Dinamo Zagreb maçı sırasında Tedesco'nun öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunup, istediklerinin yapılmaması nedeniyle isyan etmesi kameralara yansıdı. 40 yaşındaki teknik adamın karşılaşma sonrası sarf ettiği sözler çok ses getirdi.

KADRO DIŞI KARARI GELEBİLİR
Tedesco, "İkili mücadelelerin çoğunu kaybediyoruz. Yavaş oynuyoruz. Savunmada da daha iyi olmamız lazım. Mesela üçüncü gole bakacak olursak, rakip şut çekerken arkanızı dönmemeniz gerek. Benim için bu en temel şeylerden biri" ifadelerini kullandı.

Oyuncularının, futbolun en temel şeylerini bile yapamadığını dile getirmesinin, takım içinde büyük rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Yönetimin, Tedesco'yla yola devam kararı alması halinde bazı futbolcuları kadro dışı bırakabileceği öğrenildi.