26 Eylül 2025, Cuma
Fenerbahçe'de Tedesco ile futbolcular arasında kriz! Kadro dışı kararı mı gelecek?
Fenerbahçe'de kötü gidişe İtalyan teknik adam Domenico Tedesco da 'dur' diyemedi. Ligde üst üste Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından UEFA Avrupa Ligi ilk maçında da Dinamo Zagreb'e kaybedilmesi bardağı taşırdı. Tedesco'nun Avrupa maçı sonrası yaptığı 'Rakip şut çekerken arkanızı dönmemelisiniz. Bu en temel şeylerden biri.' sözlerinin takım içerisinde rahatsızlık yarattığı iddia edilirken; Kerem Aktürkoğlu ve Archie Brown ile tartışma yaşadığı da iddialar arasında yer aldı. Tedesco'nun da bu durumdan memnuniyetsiz olduğu ve kadro dışı kararlarının gelebileceği belirtildi.
Giriş Tarihi: 26.09.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:18