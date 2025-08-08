08 Ağustos 2025, Cuma

Cimbom’a kaleci müjdesi! Donnarumma bilmecesi çözülüyor

Deneyimli file bekçisi Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray, kaleye takviye yapmak için PSG'nin kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya yöneldi. Fransız ekibinin Lille'den yeni bir kaleci transfer etmesiyle yedek konumuna düşen İtalyan file bekçisi, takımdan ayrılma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından transfer görüşmelerini hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, temaslarını yoğunlaştırdı. İşte transferin tüm detayları…

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme hamlelerine hız kesmeden devam ediyor.

Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci transferinde de gaza bastı.

Manchester City'nin file bekçisi Ederson'la ilgilenen Cimbom'un listesinde yer alan bir diğer önemli isim ise Paris Saint-Germain'in tecrübeli kalecisi Gianluigi Donnarumma.

Fransız basınında yer alan habere göre Galatasaray'a bu transferde avantaj sağlayabilecek önemli bir gelişme yaşandı.

PSG, Lille'in 23 yaşındaki kalecisi Lucas Chevalier'yi 40 milyon Euro bonservis bedeli ve 15 milyon Euro'luk bonuslarla kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fransız eldivenin bugün Paris'e gelerek sabah sağlık kontrolünden geçmesi, öğleden sonra ise 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Chevalier'nin, Çarşamba günü Tottenham'a karşı oynanacak UEFA Süper Kupa finalinde sahada olması planlanıyor.

Bu transferle birlikte PSG'nin birinci kalecisinin Chevalier olacağı kesinleşirken sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Donnarumma'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

İtalyan kaleci, PSG yönetimiyle maaş konusunda anlaşma sağlayamamış ve bunun üzerine kulüp yeni kaleci arayışına girmişti.

Chevalier transferinin ardından Donnarumma'nın menajeri aracılığıyla Manchester United ve Galatasaray gibi kulüplerle temasa geçtiği öne sürüldü.

PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un da Chevalier'nin net olarak birinci kaleci olacağını açıklamasının Donnarumma'nın ayrılık sürecini hızlandırması bekleniyor.