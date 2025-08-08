08 Ağustos 2025, Cuma
Cimbom’a kaleci müjdesi! Donnarumma bilmecesi çözülüyor
Deneyimli file bekçisi Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray, kaleye takviye yapmak için PSG'nin kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya yöneldi. Fransız ekibinin Lille'den yeni bir kaleci transfer etmesiyle yedek konumuna düşen İtalyan file bekçisi, takımdan ayrılma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından transfer görüşmelerini hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, temaslarını yoğunlaştırdı. İşte transferin tüm detayları…
Giriş Tarihi: 08.08.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 12:39