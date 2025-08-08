Cimbom’a kaleci müjdesi! Donnarumma bilmecesi çözülüyor

Deneyimli file bekçisi Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray, kaleye takviye yapmak için PSG'nin kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya yöneldi. Fransız ekibinin Lille'den yeni bir kaleci transfer etmesiyle yedek konumuna düşen İtalyan file bekçisi, takımdan ayrılma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından transfer görüşmelerini hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, temaslarını yoğunlaştırdı. İşte transferin tüm detayları…