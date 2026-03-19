Cimbom Anfield Road'da döküldü | Spor yazarları yorumladı
Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Cimbom, müsabakanın 51 ile 62. dakikaları arasında 3 gol yiyerek 4 farklı geri düştü. Öte yandan karşılaşmada şanssızlıklar Aslan'ın yakasını bırakmazken Osimhen'in kolu kırıldı, Lang'ın ise parmağı koptu. Spor yazarları Aslan'ın yaşadığı mağlubiyeti yorumlarken Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un kenardaki tavrını eleştirdi. Tüzemen "Arne Slot'u hiç bu kadar yedek kulübesinde öfkeli, tepkili ve kendini yerden yere atan bir durumda görmemiştim. Yaptığı hareketlerle değerli hocam Yılmaz Vural'ı bile geride bıraktı." ifadelerini kullandı.
Maçın 25. dakikasında korner organizasyonunda Dominik Szoboszlai'nin golüyle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda rakibine çok sayıda gol pozisyonu verdi. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın uzatma bölümünde Mohamed Salah'ın penaltısında gole izin vermezken birçok pozisyonda da topun ağlara gitmesini önledi. Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
Mücadelenin ikinci yarısı da tamamen Liverpool'un kontrolünde geçti. 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch, 62. dakikada Salah'ın golleri geldi. Sahadan 4-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi serüveninin tamamladı.
Spor yazarları Aslan'ın mağlubiyetini yorumladı...
BÜLENT TİMURLENK - HEPSİNİN EMEKLERİNE SAĞLIK
Futbol, üzerine saatlerce düşünsen de ilk düdükle beraber bütün doğrularımızı çöpe atabilen bir oyun. Salah'ın Şampiyonlar Ligi finalinde, erken dakikalarda sakatlandığını hatırlayın. Dün bir benzerini Osimhen yaşadı. Ama bir farkla; bandajlı koluyla, acılar içinde. Koşamıyor, pres yapamıyor, ikili mücadeleye girmekten çekiniyordu. Oyundan çıkmamak için direndi, hataydı… Onun bu hali, takımı da mental olarak çökertti. Bir kişi hariç: Uğurcan. Okan Buruk'un ikili mücadele gücü için Sallai'yi tercih etmesi, maçın hikâyesine bakarsanız bir detay olarak kaldı. Galatasaray maçları hariç her Şampiyonlar Ligi maçında tabela yapan Szoboszlai'nin, iyi hazırlanmış korner setinden bulduğu gol… Uğurcan'ın 3 kurtarışı, yetmemiş gibi Salah'ın penaltısını kurtarması. İlk 45'te 8'i isabetli 15 şut ve karşılığında Galatasaray'ın %68'e düşen isabetli pas yüzdesi. Biri değişmeliydi ve elbette, oyun da değişmeliydi. Osimhen kenara geldi ama maç da tur da 46-55 arasında gitti. Hakem Marciniak'ın sakatlanıp maçı yönetememesi, Osimhen'in sakatlığı derken; doğrusu bu oyun ve tabela sonrası ne Buruk ne de oyuncular eleştirilir. Bir de sonda Lang'ın sakatlığı, kâbus gibi bir geceydi. Bu sezon Okan Buruk ve Galatasaray adına, başarılı bir Şampiyonlar Ligi macerası oldu. Atletico Madrid maçı performansı, Juventus galibiyeti ve Premier Lig'in son şampiyonunu iki kez mağlup etmek… Hepsinin emeklerine sağlık!
LEVENT TÜZEMEN - BU MAÇTA ALKIŞLAR UĞURCAN ÇAKIR'A
Galatasaray'a Avrupa'da ortaya koyduğu başarılardan dolayı teşekkür etmek gerekir. Devler Arenası'nda ilk 24'e kalıp, ardından İtalyan devi Juventus'u 7 gol atarak elemek büyük bir başarıydı. Liverpool'u iki kez yenmek çok değerliydi. İngiliz medyası tarafından eleştirilen Arne Slot ve Liverpoollu oyuncular, Galatasaray'a karşı müthiş bilenmişlerdi. Gecenin en büyük sürprizi Polonyalı ünlü hakem Szymon Marciniak'ın şaşırtıcı sakatlığı sonrası, dördüncü hakem Pawel Raczkowski sürpriz bir şekilde maçın baş hakemi oldu. Özellikle Arne Slot'u hiç bu kadar yedek kulübesinde öfkeli, tepkili ve kendini yerden yere atan bir durumda görmemiştim. Yaptığı hareketlerle değerli hocam Yılmaz Vural'ı bile geride bıraktı. Galatasaray'da Osimhen'in sakatlandıktan sonra oyuna devam etmesi büyük hataydı çünkü hiç katkısı olmadı. Osimhen'in sakatlandığı pozisyonda İngiliz rejisi tekrar bile vermedi. Penaltı kurtaran Uğurcan Çakır, Galatasaray adına gecenin en iyi oyuncusu olmasına rağmen ikinci yarı Liverpool'un gollerine yapabileceği hiçbir şey yoktu. İlk devre pas yapmakta zorlanan G.Saraylı oyuncular, Liverpool baskısından kurtulamadıkları gibi rakip kalede pozisyon bile üretemediler. İkinci yarıda vites yükselten Liverpool, G.Saray'ı yenerken farklı skora da ulaştı. Penaltıyı kaçıran Salah ikinci yarı, resmen Liverpool'un lokomotifi oldu.