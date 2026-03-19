Cimbom Anfield Road'da döküldü | Spor yazarları yorumladı

ZEKİ UZUNDURUKAN - ÇOK KOLAY TESLİM OLDUK!

Uğurcan Çakır, Anfield Road'da yeri geldi uçan panter oldu, yeri geldi örümcek adam! Tonla gol çıkardı milli kalecimiz. Liverpool, öyle tahrip gücü yüksek bir maç başlangıcına imza attı ki... Önde top tutamadık, üst üste üç pas yapamadık. Maçın başında daha geriye yaslanmak zorunda kaldık. Hal böyle olunca maç, Liverpool'lu oyuncularla Uğurcan Çakır arasında geçmeye başladı. Kalecimiz Uğurcan Çakır, Salah'ın penaltısını çıkardı. Uğurcan Çakır'ın yenilgiye baş kaldırışı diğer takım arkadaşlarını uykudan uyandıramadı maalesef! Zaten ilk yarıda Osimhen'in kolundan sakatlanması, hem golcümüzün hem de tüm takımın direncini ve enerjisini darmadağın etti. Osimhen'in sakatlığı ile kader ağlarını örmeye başlamıştı zaten!

İlk yarıdaki kötü oyunumuzu görünce, 'eyvah eyvah, bu Liverpool ikinci yarıda farka gider' dedim. Demez olaydım. Ama ortada görünen kötü bir gerçek vardı. Çok kötü oynuyorduk! Okan Buruk'un ikinci yarıya başlarken yaptığı doğru değişiklikleri bile Galatasaray'ın vasat futboluna bir arpa boyu ritm ve tempo katamadı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci bölümde de Liverpool oynadı, biz takım halinde seyrettik. Uğurcan Çakır hariç tabii ki. İlk yarıda tonla gol kurtaran Uğurcan, ikinci yarıda da kurtarışlarına devam etti. Ama Liverpool, adeta Kandilli akıntısı gibi dalga dalga kalemize geldi. Dur durak bilmediler. Adeta yanardağ ordusu gibiydiler. Kabus gibi üzerimize çöktüler. Kalite ve güç farkıyla turu elimizden aldılar.

Her şeyi anladım da... İlk yediğimiz duran top golünde ceza sahası dışında Szoboszlai'yi neden bomboş bıraktık. Öyle ya Arne Slot, Rams Park'taki maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında 'Biz de İngiltere'deki rövanşta Galatasaray'a duran toptan gol atacağız' demişti. Galatasaray maçına özel olarak hazırladıkları oyuncuyu böyle bomboş bırakmak bize hiç yakışmadı. Galatasaray'ın Liverpool'a gücü yetmedi tamam da. Anları çok iyi oynayan Galatasaray, bu alışkanlığını İstanbul'da bırakarak mı Anfield Road'a çıktı! Sahada doğru yaptığımız çok az şey vardı dün. Uğurcan Çakır dışındaki tüm oyuncularımız döküldü. Çok kolay teslim oldu. Oysa ne hayallerimiz vardı. 'PSG'yi nasıl deviririz?' diye düşünmeye bile başlamıştık.

Yazık, çok yazık oldu! Çeyrek finalin anahtarını kapının üzerinde bıraktık! Rakip bu turnuvanın favorisi Liverpool'du. Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olabilmek için yaz transfer döneminde tam 500 milyon euro harcayan İngiliz devi! Kağıt üzerinde karınca ile filin savaşıydı zaten... Avrupa'da daha önce ihtimalleri ihtilallere çeviren Galatasaray, bu kez dağı deviremedi! Bir tarih daha yazmayı erteledi sadece... Başka bir bahara kaldı tarihi yeniden yazmak! Şampiyonlar Ligi'nde tüm Türkiye'ye yaşattığın büyük heyecan için teşekkürler Galatasaray!