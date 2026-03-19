Cimbom Anfield Road'da döküldü | Spor yazarları yorumladı

Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Cimbom, müsabakanın 51 ile 62. dakikaları arasında 3 gol yiyerek 4 farklı geri düştü. Öte yandan karşılaşmada şanssızlıklar Aslan'ın yakasını bırakmazken Osimhen'in kolu kırıldı, Lang'ın ise parmağı koptu. Spor yazarları Aslan'ın yaşadığı mağlubiyeti yorumlarken Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un kenardaki tavrını eleştirdi. Tüzemen "Arne Slot'u hiç bu kadar yedek kulübesinde öfkeli, tepkili ve kendini yerden yere atan bir durumda görmemiştim. Yaptığı hareketlerle değerli hocam Yılmaz Vural'ı bile geride bıraktı." ifadelerini kullandı.

Cimbom Anfield Road'da döküldü | Spor yazarları yorumladı 1

Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Cimbom Anfield Road'da döküldü | Spor yazarları yorumladı 2

Maçın 25. dakikasında korner organizasyonunda Dominik Szoboszlai'nin golüyle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda rakibine çok sayıda gol pozisyonu verdi. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın uzatma bölümünde Mohamed Salah'ın penaltısında gole izin vermezken birçok pozisyonda da topun ağlara gitmesini önledi. Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısı da tamamen Liverpool'un kontrolünde geçti. 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch, 62. dakikada Salah'ın golleri geldi. Sahadan 4-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi serüveninin tamamladı.

Cimbom Anfield Road'da döküldü | Spor yazarları yorumladı 3

11 dakikada 3 gol yedi Galatasaray, müsabakanın 51 ile 62. dakikaları arasında 3 gol yiyerek 4 farklı geri düştü.

Spor yazarları Aslan'ın mağlubiyetini yorumladı...

Cimbom Anfield Road'da döküldü | Spor yazarları yorumladı 4

BÜLENT TİMURLENK - HEPSİNİN EMEKLERİNE SAĞLIK

Futbol, üzerine saatlerce düşünsen de ilk düdükle beraber bütün doğrularımızı çöpe atabilen bir oyun. Salah'ın Şampiyonlar Ligi finalinde, erken dakikalarda sakatlandığını hatırlayın. Dün bir benzerini Osimhen yaşadı. Ama bir farkla; bandajlı koluyla, acılar içinde. Koşamıyor, pres yapamıyor, ikili mücadeleye girmekten çekiniyordu. Oyundan çıkmamak için direndi, hataydı… Onun bu hali, takımı da mental olarak çökertti. Bir kişi hariç: Uğurcan. Okan Buruk'un ikili mücadele gücü için Sallai'yi tercih etmesi, maçın hikâyesine bakarsanız bir detay olarak kaldı. Galatasaray maçları hariç her Şampiyonlar Ligi maçında tabela yapan Szoboszlai'nin, iyi hazırlanmış korner setinden bulduğu gol… Uğurcan'ın 3 kurtarışı, yetmemiş gibi Salah'ın penaltısını kurtarması. İlk 45'te 8'i isabetli 15 şut ve karşılığında Galatasaray'ın %68'e düşen isabetli pas yüzdesi. Biri değişmeliydi ve elbette, oyun da değişmeliydi. Osimhen kenara geldi ama maç da tur da 46-55 arasında gitti. Hakem Marciniak'ın sakatlanıp maçı yönetememesi, Osimhen'in sakatlığı derken; doğrusu bu oyun ve tabela sonrası ne Buruk ne de oyuncular eleştirilir. Bir de sonda Lang'ın sakatlığı, kâbus gibi bir geceydi. Bu sezon Okan Buruk ve Galatasaray adına, başarılı bir Şampiyonlar Ligi macerası oldu. Atletico Madrid maçı performansı, Juventus galibiyeti ve Premier Lig'in son şampiyonunu iki kez mağlup etmek… Hepsinin emeklerine sağlık!

Cimbom Anfield Road'da döküldü | Spor yazarları yorumladı 5

LEVENT TÜZEMEN - BU MAÇTA ALKIŞLAR UĞURCAN ÇAKIR'A

Galatasaray'a Avrupa'da ortaya koyduğu başarılardan dolayı teşekkür etmek gerekir. Devler Arenası'nda ilk 24'e kalıp, ardından İtalyan devi Juventus'u 7 gol atarak elemek büyük bir başarıydı. Liverpool'u iki kez yenmek çok değerliydi. İngiliz medyası tarafından eleştirilen Arne Slot ve Liverpoollu oyuncular, Galatasaray'a karşı müthiş bilenmişlerdi. Gecenin en büyük sürprizi Polonyalı ünlü hakem Szymon Marciniak'ın şaşırtıcı sakatlığı sonrası, dördüncü hakem Pawel Raczkowski sürpriz bir şekilde maçın baş hakemi oldu. Özellikle Arne Slot'u hiç bu kadar yedek kulübesinde öfkeli, tepkili ve kendini yerden yere atan bir durumda görmemiştim. Yaptığı hareketlerle değerli hocam Yılmaz Vural'ı bile geride bıraktı. Galatasaray'da Osimhen'in sakatlandıktan sonra oyuna devam etmesi büyük hataydı çünkü hiç katkısı olmadı. Osimhen'in sakatlandığı pozisyonda İngiliz rejisi tekrar bile vermedi. Penaltı kurtaran Uğurcan Çakır, Galatasaray adına gecenin en iyi oyuncusu olmasına rağmen ikinci yarı Liverpool'un gollerine yapabileceği hiçbir şey yoktu. İlk devre pas yapmakta zorlanan G.Saraylı oyuncular, Liverpool baskısından kurtulamadıkları gibi rakip kalede pozisyon bile üretemediler. İkinci yarıda vites yükselten Liverpool, G.Saray'ı yenerken farklı skora da ulaştı. Penaltıyı kaçıran Salah ikinci yarı, resmen Liverpool'un lokomotifi oldu.

Cimbom Anfield Road'da döküldü | Spor yazarları yorumladı 6

ZEKİ UZUNDURUKAN - ÇOK KOLAY TESLİM OLDUK!

Uğurcan Çakır, Anfield Road'da yeri geldi uçan panter oldu, yeri geldi örümcek adam! Tonla gol çıkardı milli kalecimiz. Liverpool, öyle tahrip gücü yüksek bir maç başlangıcına imza attı ki... Önde top tutamadık, üst üste üç pas yapamadık. Maçın başında daha geriye yaslanmak zorunda kaldık. Hal böyle olunca maç, Liverpool'lu oyuncularla Uğurcan Çakır arasında geçmeye başladı. Kalecimiz Uğurcan Çakır, Salah'ın penaltısını çıkardı. Uğurcan Çakır'ın yenilgiye baş kaldırışı diğer takım arkadaşlarını uykudan uyandıramadı maalesef! Zaten ilk yarıda Osimhen'in kolundan sakatlanması, hem golcümüzün hem de tüm takımın direncini ve enerjisini darmadağın etti. Osimhen'in sakatlığı ile kader ağlarını örmeye başlamıştı zaten!

İlk yarıdaki kötü oyunumuzu görünce, 'eyvah eyvah, bu Liverpool ikinci yarıda farka gider' dedim. Demez olaydım. Ama ortada görünen kötü bir gerçek vardı. Çok kötü oynuyorduk! Okan Buruk'un ikinci yarıya başlarken yaptığı doğru değişiklikleri bile Galatasaray'ın vasat futboluna bir arpa boyu ritm ve tempo katamadı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci bölümde de Liverpool oynadı, biz takım halinde seyrettik. Uğurcan Çakır hariç tabii ki. İlk yarıda tonla gol kurtaran Uğurcan, ikinci yarıda da kurtarışlarına devam etti. Ama Liverpool, adeta Kandilli akıntısı gibi dalga dalga kalemize geldi. Dur durak bilmediler. Adeta yanardağ ordusu gibiydiler. Kabus gibi üzerimize çöktüler. Kalite ve güç farkıyla turu elimizden aldılar.

Her şeyi anladım da... İlk yediğimiz duran top golünde ceza sahası dışında Szoboszlai'yi neden bomboş bıraktık. Öyle ya Arne Slot, Rams Park'taki maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında 'Biz de İngiltere'deki rövanşta Galatasaray'a duran toptan gol atacağız' demişti. Galatasaray maçına özel olarak hazırladıkları oyuncuyu böyle bomboş bırakmak bize hiç yakışmadı. Galatasaray'ın Liverpool'a gücü yetmedi tamam da. Anları çok iyi oynayan Galatasaray, bu alışkanlığını İstanbul'da bırakarak mı Anfield Road'a çıktı! Sahada doğru yaptığımız çok az şey vardı dün. Uğurcan Çakır dışındaki tüm oyuncularımız döküldü. Çok kolay teslim oldu. Oysa ne hayallerimiz vardı. 'PSG'yi nasıl deviririz?' diye düşünmeye bile başlamıştık.

Yazık, çok yazık oldu! Çeyrek finalin anahtarını kapının üzerinde bıraktık! Rakip bu turnuvanın favorisi Liverpool'du. Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olabilmek için yaz transfer döneminde tam 500 milyon euro harcayan İngiliz devi! Kağıt üzerinde karınca ile filin savaşıydı zaten... Avrupa'da daha önce ihtimalleri ihtilallere çeviren Galatasaray, bu kez dağı deviremedi! Bir tarih daha yazmayı erteledi sadece... Başka bir bahara kaldı tarihi yeniden yazmak! Şampiyonlar Ligi'nde tüm Türkiye'ye yaşattığın büyük heyecan için teşekkürler Galatasaray!

Cimbom Anfield Road'da döküldü | Spor yazarları yorumladı 7

SERKAN KORKMAZ - GEÇMİŞ OLSUN

Her güzel şeyin bir sonu var. Ama son var, "son" var... Şampiyonlar Ligi başladığında ligin en değerli 24. takımıydı Galatasaray. İlk 16'ya kalan takımlar arasında da 15. idi temsilcimiz. Bir sezonda iki kez Liverpool'u (hem de gol yemeden) yenmek, İspanyol devi Atletico ile oynanan maç hafızalardan kolay kolay silinmeyecek anılar. Bu macera, farklı bir hezimetle bitmeseydi, zayiat bu denli büyük olmasaydı, maçla ilgili yorumlar tatlıya bağlanabilirdi. "Başarı" ve "başarısızlık" şıkları bu sezonki Avrupa karnesine dair yapılan bir ankette yeterli olmazdı, makul bir yenilgiyle final yapılabilseydi.

Keza bence; gayet "iyi iş" çıkarılmıştı. Ayakta alkışlanmak, gururlanmak abartılı olsa da Okan Buruk ve talebeleri için bir "aferin" çok görülmemeliydi; bir, iki hatta üç farklı bir yenilgi halinde bile. Dün gece sadece Galatasaray değil Türk futbolu da ağır bir yara aldı. Şampiyonlar Ligine ağır bir yenilgiyle veda etmenin ötesinde kritik milli maçlar öncesinde hiç hoş olmadı. Uğurcan'ın muhteşem kurtarışlarına rağmen böyle bir skor tabelasına maruz kalmak ciddi şekilde moralimizi bozdu.

Sarı kırmızılılar için "başarılı", "başarısız" veya "aferin" diyemiyorum... Ne diyeyim; sadece, Osimhen'e, Lang'a değil, hepimize büyük geçmiş olsun. Uğurcan olmasaydı çok çok daha ağır bir sonuçla yüzleşmek zorunda kalabilirdik. Liverpool'a gelince, antipatik hocalarıyla birlikte PSG karşısında kendilerine pek şans tanımıyorum. Fransa temsilcisinin rahatlıkla yarı finale yükselmesi benim için sürpriz olmayacak.

Cimbom Anfield Road'da döküldü | Spor yazarları yorumladı 8
Cimbom Anfield Road'da döküldü | Spor yazarları yorumladı 9
