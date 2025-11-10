Bunun adı intihar! Icardi fantezisi tokat oldu! Okan Buruk’a sert eleştiri

ZEKİ UZUNDURUKAN - G.SARAY'IN ŞİFRELERİNİ SELÇUK İNAN ÇÖZDÜ

Kocaelispor'u Galatasaray'a karşı oynadığı muazzam futbol nedeniyle tebrik ediyorum.

Bu takım Selçuk İnan'ın eseri!

Galatasaray'a karşı nasıl oynanır ve kazanılır herkese gösterdi!

Galatasaray'ın bütün oyun şifrelerini çözmüş Selçuk hoca!

Kocaeli Stadı'nı tamamen dolduran ev sahibi takımının muhteşem taraftarını da alkışlamak lazım.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk ise Kocaelispor maçını adeta çantada keklik olarak görmüşler.

Rakibi analiz etmemişler. Mesela Galatasaray dün sahaya 11 futbolcu ile çıktı ama 9 kişi ile mücadele etti.

Sane ve İcardi'yi ara ki bulasın!

Okan Buruk, sahada tel tel dökülen iki oyuncusunu kenarda adeta film gibi izledi.



Teknik adamların formsuz ve gününde olmadığı zamanlar olur.

Şampiyonlar Ligi'nde dağları deviren Okan Buruk, dün yenilgide büyük rol oynadı.

4-4-2 oyun anlayışı tutmadı, görüyorsun. İkinci yarıda neden ısrar ediyorsun! Çıkar İcardi ve Sane'yi...

Galatasaray fabrika ayarlarına dönsün!

Maçın daha üçüncü dakikasında Tayfur Bingöl ile gole yaklaşan Körfez ekibi, 'ben bu maçı kazanacağım' der gibi maça muazzam bir giriş yaptı.

Galatasaray ilk yarıda maça bir türlü giremedi. Orta sahada üstünlüğü Kocaelispor'a kaptırdı.

Kocaelispor, Lemina ve Torreira'ya çok iyi baskı yaptı. Adeta nefes aldırmadı. Bu iki oyuncuyu döndürmedi. Pas bağlantılarını kesti.



Selçuk İnan'ın öğrencileri, sahada basmadık yer bırakmadılar, kanatları iyi kapattılar. Barış Alper Yılmaz da o savaşçı kimliğinden çok uzaktı.

Sane kesinlikle maç seçiyor.

Şampiyonlar Ligi maçlarında adeta kükreyen Sane, dün Kocaelispor karşısında pençesiz aslan gibiydi.

Kocaelispor temaslı oynadı.

Oyundan hiç düşmediler. Olağanüstü bir savunma duruşu sergilediler.

Galatasaray'da Yunus Akgün dışında çalımlarla adam geçebilen oyuncu yok maalesef!

Dün Yunus'un yokluğu çok hissedildi. Osimhen yüreği ile mücadele etti. Ama onu da kaleden uzak tuttular, sert oynayıp, yıldırmaya çalıştılar.

Hava toplarının büyük bölümünü Kocaelispor savunması aldı.



Galatasaray, buna rağmen, göbekten rakip kaleye gidemeyince, sürekli ceza sahasına top şişirdi durdu. Galatasaray'ın bu oyun anlayışı, Kocaelispor'un işini kolaylaştırdı. Galatasaray ikinci yarıda baskılı oynadı ama net gol pozisyonlarına giremedi.

Şampiyonlar Ligi öncesi ve sonrası oynanan lig maçlarında Galatasaray'ın ligde sıkıntı yaşayabileceğini her fırsatta dile getirdim.

Dün böyle bir kaderi yaşadı Galatasaray. Bu sezon yenilgisiz bir şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ligin en zayıf halkalarından biri olarak gösterilen Kocaelispor'a kaybetti.



Bu arada Kocaelispor taş gibi bir takım olmuş. Selçuk İnan'a helal olsun! Bu Kocaelispor bırakın ligden düşmeyi, Galatasaray maçında olduğu gibi daha çok can yakar!

Galatasaray'da ise ayakların yere basması lazım. Ligde zayıf rakip olmadığını gördüler.

İki haftada 5 puan kaybetti Galatasaray! Zirvede puan farkı eridi.

Şampiyonluk adayları için kartlar yeniden dağıtıldı.