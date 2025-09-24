Avrupa maçı öncesi flaş iddia: Livakovic’le konuştum Fenerbahçe’yi analiz ettik! O iddialara yanıt gecikmedi

24 Eylül 2025, Çarşamba

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Deplasmanda Dinamo Zagreb'e konuk olacak sarı-lacivertliler, maç öncesi flaş bir iddiayla sarsıldı. Hırvat ekibinin teknik direktörü Mario Kovacevic'in, 'Livakovic'le konuşup Fenerbahçe'yi analiz ettik' sözleri taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Bu açıklamaların ardından, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu çıkan iddialara yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 24.09.2025 19:32 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:38
UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımla oynanacak lig formatında Fenerbahçe, ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

Mücadele öncesinde basın açıklamsında değerlendirmelerde bulunan Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, "Livakovic'le konuşup Fenerbahçe'yi analiz ettik" sözleri gündeme damga vurmuştu.

Konuyla ilgili hem Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı milli kaleci Dominik Livakovic, hem de eski kaleci antrenörü Sandro Zufic konuştu.

İki isim de iddiaları kesin bir dille reddederken, Fenerbahçe'ye asla böyle bir şey yapmayacaklarını vuguladı. Sarı lacivertli takıma olan güvenlerini ve inançlarını da dile getirdi.

İki isim de Fenerbahçe'ye Dinamo Zagreb karşısında başarılar diledi.