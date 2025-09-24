24 Eylül 2025, Çarşamba
Avrupa maçı öncesi flaş iddia: Livakovic’le konuştum Fenerbahçe’yi analiz ettik! O iddialara yanıt gecikmedi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Deplasmanda Dinamo Zagreb'e konuk olacak sarı-lacivertliler, maç öncesi flaş bir iddiayla sarsıldı. Hırvat ekibinin teknik direktörü Mario Kovacevic'in, 'Livakovic'le konuşup Fenerbahçe'yi analiz ettik' sözleri taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Bu açıklamaların ardından, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu çıkan iddialara yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 24.09.2025 19:32 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:38