CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Aslan resmen duyurdu! Galatasaray yeni transferini sosyal medyadan açıkladı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ara transfer döneminde elini hızlandıran Galatasaray, dün Noa Lang transferini resmen açıklamasının ardından bir duyuru daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, La Liga ekiplerinden Girona'da forma giyen Yaser Asprilla'nın transferini de resmen açıkladı.

Aslan resmen duyurdu! Galatasaray yeni transferini sosyal medyadan açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, ara transfer dönemine liderlik avantajıyla girdi.

Aslan resmen duyurdu! Galatasaray yeni transferini sosyal medyadan açıkladı!

Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Aslan resmen duyurdu! Galatasaray yeni transferini sosyal medyadan açıkladı!

Sarı-kırmızılılar, ilk takviyesini İtalya Serie A'da Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile yaptı.

Aslan resmen duyurdu! Galatasaray yeni transferini sosyal medyadan açıkladı!

Cimbom, 77 numaralı formayı giyecek olan Lang için İtalyan ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Aslan resmen duyurdu! Galatasaray yeni transferini sosyal medyadan açıkladı!

ASLAN RESMEN DUYURDU

Galatasaray Yaser Asprilla transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

Aslan resmen duyurdu! Galatasaray yeni transferini sosyal medyadan açıkladı!

Girona'dan transfer edilen Yaser Asprilla'nın uçaktan ilk görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Galatasaray, yayımladığı videoyu "Yáser Asprilla'dan büyük Galatasaray taraftarına mesaj var!" başlığıyla duyurdu.

Videoyu izlemek için tıklayınız

Aslan resmen duyurdu! Galatasaray yeni transferini sosyal medyadan açıkladı!
Aslan resmen duyurdu! Galatasaray yeni transferini sosyal medyadan açıkladı!
Aslan resmen duyurdu! Galatasaray yeni transferini sosyal medyadan açıkladı!
Aslan resmen duyurdu! Galatasaray yeni transferini sosyal medyadan açıkladı!
Mobil uygulamalarımızı indirin