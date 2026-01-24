Aslan resmen duyurdu! Galatasaray yeni transferini sosyal medyadan açıkladı!

Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, ilk takviyesini İtalya Serie A'da Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile yaptı.

Cimbom, 77 numaralı formayı giyecek olan Lang için İtalyan ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.