Aslan resmen duyurdu! Galatasaray yeni transferini sosyal medyadan açıkladı!
Ara transfer döneminde elini hızlandıran Galatasaray, dün Noa Lang transferini resmen açıklamasının ardından bir duyuru daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, La Liga ekiplerinden Girona'da forma giyen Yaser Asprilla'nın transferini de resmen açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, ara transfer dönemine liderlik avantajıyla girdi.
Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, ilk takviyesini İtalya Serie A'da Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile yaptı.
Cimbom, 77 numaralı formayı giyecek olan Lang için İtalyan ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.
ASLAN RESMEN DUYURDU
Galatasaray Yaser Asprilla transferini sosyal medya hesabından duyurdu.