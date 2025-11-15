15 Kasım 2025, Cumartesi
Antalyaspor’da bahis skandalı patladı! Kulüp yöneticisi kendi takımına bahis oynadı
Türk futbolunda yaşanan bahis skandalı büyüyor. Hakemler ve futbolcuların ardından bu kez gözler kulüp yöneticilerine çevrildi. Soruşturma sürerken yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Antalyaspor 2. Başkanı Emrah Çelik'in, görevde olduğu dönemde kendi takımının maçlarına bahis oynadığı ve bu bahislerden ciddi kazanç elde ettiği dava tutunaklarına yansıdı. İşte skandalın detayları...
Giriş Tarihi: 15.11.2025 20:36 Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 20:45