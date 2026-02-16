Alperen Şengün tarih yazdı! NBA All-Star'da USA Stars kazandı
Milli oyuncu Alperen Şengün'ün üst üste ikinci kez sahaya çıktığı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star'da, final maçını USA Stripes'ı 47-21 yenen USA Stars kazandı. Şengün, All-Star'da üst üste ikinci kez forma giyen ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Finalde 8 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performansıyla Anthony Edwards, MVP ödülünü aldı.
Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da gerçekleştirilen NBA organizasyonunun son gününde, mini turnuva olarak düzenlenen All-Star maçları oynandı.
Yeni formatıyla ABD'li oyunculardan oluşan iki takım (USA Stars ve USA Stripes) ile Dünya Karması, 75. NBA All-Star karşılaşmalarında 12'şer dakikalık 4 maç oynadı.
ALPEREN ŞENGÜN, İKİNCİ KEZ ALL-STAR MAÇINA ÇIKAN İLK TÜRK OLDU
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, ikinci kez All-Star maçına çıkan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti. 23 yaşındaki Alperen, 2007'de All-Star seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıya ulaşan ikinci Türk basketbolcu olmuştu.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN 4 RİBAUNT, 2 ASİST
All-Star'daki ilk maçta Alperen Şengün'ün forma giydiği Dünya Karması ile USA Stars karşı karşıya geldi.
Uzatmaya giden maçı USA Stars 37-35 kazanırken, Anthony Edwards 13 sayıyla takımına liderlik etti.
Dünya Karması'nda Victor Wembanyama'nın 14, Karl-Anthony Towns'ın 10 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. 3 dakika süre alan Alperen Şengün, 4 ribaunt, 2 asist kaydetti.