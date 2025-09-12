13 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Spor Galerileri Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? Milli Basketbolcu Alperen Şengün hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve kariyeri

Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? Milli Basketbolcu Alperen Şengün hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve kariyeri

EuroBasket 2025'te heyecan dorukta! Türkiye, yarı finalde rakibi Yunanistan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam maçı kazanarak finale adını yazdırdı. Dev maç sonrasında, A Milli Takım'ın öne çıkan isimlerinden Alperen Şengün'ün hayatı ve basketbol kariyeri merak ediliyor. Peki Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.09.2025 23:09 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:09
12 Dev Adam, yarı finalde rakibi Yunanistan'ı saf dışı bırakarak finale yükseldi. Dev karşılaşmada, Milli takımın yıldız oyuncularından Alperen Şengün performansıyla öne çıktı. Basketbol tutkunları "Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında, hangi takımda forma giyiyor?" sorularının yanıtını merak ediyor.

Alperen Şengün Kimdir?

25 Temmuz 2002'de Giresun'da doğan Alperen Şengün, 2.08 metre boyunda ve uzun forvet/center pozisyonunda görev yapıyor. Ağabeyinin basketbola ilgisinden etkilenerek küçük yaşta bu spora yönelen Şengün, çocuklar için açılan basketbol kurslarında yeteneğini keşfetti.

Alperen Şengün, profesyonel basketbol yolculuğuna 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübü'nde başladı. 2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde Bandırma Kırmızı forması giyen genç oyuncu, 29 maçta görev alarak 10,8 sayı, 6,8 ribaund ve 1,2 asist ortalamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. 2019-2020 sezonunda ise Teksüt Bandırma ile Süper Lig'de 22 karşılaşmaya çıkan Şengün, 5 sayı ve 3,9 ribaund ortalamalarıyla takımına katkı sağladı.

Alperen Şengün'ün kariyerinde dönüm noktalarından biri, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda forma giymesi oldu. 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaş Basketbol Takımı ile anlaşarak 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Şengün, NBA seçmelerine katıldı ve Houston Rockets tarafından seçildi.

12 Dev Adam'ın A Grubu'nda namağlup liderliğe ulaşmasında büyük katkısı olan Alperen Şengün, ortaya koyduğu performansla adından yeniden söz ettiriyor. 23 yaşında olan Alperen Şengün'ün basketbol yolculuğu, bugün onu ABD'de dünyanın en iyi oyuncularıyla aynı sahneyi paylaşan bir yıldız haline getirdi.