13 Eylül 2025, Cumartesi
Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? Milli Basketbolcu Alperen Şengün hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve kariyeri
EuroBasket 2025'te heyecan dorukta! Türkiye, yarı finalde rakibi Yunanistan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam maçı kazanarak finale adını yazdırdı. Dev maç sonrasında, A Milli Takım'ın öne çıkan isimlerinden Alperen Şengün'ün hayatı ve basketbol kariyeri merak ediliyor. Peki Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 12.09.2025 23:09 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:09