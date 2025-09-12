Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? Milli Basketbolcu Alperen Şengün hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve kariyeri

Alperen Şengün'ün kariyerinde dönüm noktalarından biri, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda forma giymesi oldu. 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaş Basketbol Takımı ile anlaşarak 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Şengün, NBA seçmelerine katıldı ve Houston Rockets tarafından seçildi.