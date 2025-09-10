10 Eylül 2025, Çarşamba

12 Dev Adam yarı finalde! Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay-Yıldızlıların yarı finaldeki rakibi ise Litvanya'yı saf dışı bırakan Yunanistan oldu. Türkiye-Yunanistan basketbol maçı için basketbolseverlerin gözü yarı final maçına çevrildi. Dev mücadelenin tarihi merak konusu oldu.

10.09.2025
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te tarih yazmaya devam ediyor. Polonya zaferiyle yarı finale yükselen 12 Dev Adam, şimdi Yunanistan karşısında parkeye çıkacak. Maçın saati ve yayın kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye, Polonya Engelini Aştı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam eden A Erkek Milli Basketbol Takımımız, çeyrek finalde Polonya'yı 91-77 skorla mağlup etti. Alperen Şengün, Cedi Osman ve Shane Larkin'in öne çıktığı maçta milliler, rakibine nefes aldırmadı.

Yarı Finalde Rakip Yunanistan

Çeyrek finalde Litvanya'yı saf dışı bırakan Yunanistan, yarı finalde Ay-Yıldızlıların rakibi oldu. Turnuvanın takvimi de netleşti. Çeyrek finaller 9-10 Eylül'de yapılırken, yarı finaller ise 12 Eylül tarihinde oynanacak.

Kupayı kaldıracak takım ise 14 Eylül Pazar günü final karşılaşmasının ardından belli olacak. Türkiye, güçlü rakibini geçmesi halinde tarih yazma fırsatını yakalayacak.

Türkiye - Yunanistan Basketbol Maçı Ne Zaman?

12 Dev Adam ile Yunanistan arasındaki yarı final maçı 12 Eylül Cuma günü oynanacak. Maçın saati henüz resmi olarak açıklanmadı. Basketbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.