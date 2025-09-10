10 Eylül 2025, Çarşamba
12 Dev Adam yarı finalde! Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?
A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay-Yıldızlıların yarı finaldeki rakibi ise Litvanya'yı saf dışı bırakan Yunanistan oldu. Türkiye-Yunanistan basketbol maçı için basketbolseverlerin gözü yarı final maçına çevrildi. Dev mücadelenin tarihi merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 09:16