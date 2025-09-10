12 Dev Adam yarı finalde! Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te tarih yazmaya devam ediyor. Polonya zaferiyle yarı finale yükselen 12 Dev Adam, şimdi Yunanistan karşısında parkeye çıkacak. Maçın saati ve yayın kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?