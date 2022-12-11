11 Aralık 2022, Pazar
SMA hastalığı nedir, neden olur? Tedavisi var mı, belirtileri neler? SMA hangi yaşlarda kimlerde görülür?
SMA hastalığı nedir, neden olur sorusunun cevabı sıklıkla merak ediliyor. Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz SMA hastalığının ne olduğu ve neden kaynaklandığı öğrenilmeye çalışılıyor. Peki SMA hastalığı nedir, neden olur? SMA tedavisi var mı, belirtileri neler? SMA hangi yaşlarda kimlerde görülür?
Giriş Tarihi: 11.12.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 13:58
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