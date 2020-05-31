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Volkswagen son aracını tanıttı! Volkswagen Nivus o özelliği ile dikkat çekti

Alman otomotiv firması Volkswagen, yeni aracını tanıttı. Milyonlarca araç sürücüsünün tercihi olan Volkswagen marka araçlar, büyük ilgi görüyor. Otomotiv devinin son aracı büyük beğeni topladı. Volkswagen Nivus model aracının özellikleri kullanıcılar tarafından alkış topladı.

Giriş Tarihi: 31.05.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 09:13
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Volkswagen son aracını tanıttı! Volkswagen Nivus o özelliği ile dikkat çekti

Alman otomotiv devi Volkswagen, ürün gamındaki en yeni ve en küçük crossover coupe modeli olan Nivus'u görücüye çıkardı.

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Volkswagen son aracını tanıttı! Volkswagen Nivus o özelliği ile dikkat çekti

Volkswagen Nivus, 4266 mm uzunluğa, 1757 mm genişliğe ve 1493 mm yüksekliğe sahip.

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Volkswagen son aracını tanıttı! Volkswagen Nivus o özelliği ile dikkat çekti

Volkswagen, 2566 mm aks mesafesine sahip Nivus'un sınıfının en geniş iç mekana sahip otomobillerinden biri olduğunu iddia ediyor. Otomobilin bagaj hacmiyse 415 litre olarak açıklandı.

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Volkswagen son aracını tanıttı! Volkswagen Nivus o özelliği ile dikkat çekti
Volkswagen Nivus, LED farları, plastik eklentileri, sportif tamponları, spoyler’ı ve 17 inç alaşım jantlarıyla oldukça şık bir görünüm sunuyor.
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Volkswagen son aracını tanıttı! Volkswagen Nivus o özelliği ile dikkat çekti

Yeni Volkswagen Nivus, Güney Amerika'da 116 beygirlik 1.0 litre TSI üç silindirli motorla satılacak.