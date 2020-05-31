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Volkswagen son aracını tanıttı! Volkswagen Nivus o özelliği ile dikkat çekti
Alman otomotiv firması Volkswagen, yeni aracını tanıttı. Milyonlarca araç sürücüsünün tercihi olan Volkswagen marka araçlar, büyük ilgi görüyor. Otomotiv devinin son aracı büyük beğeni topladı. Volkswagen Nivus model aracının özellikleri kullanıcılar tarafından alkış topladı.
Giriş Tarihi: 31.05.2020 09:12Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 09:13