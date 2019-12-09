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Volkswagen Golf 8'de tarihi değişim kararı! Volkswagen Golf 8 özellikleri neler? Yeni Golf Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Volkswagen'in en iddialı otomobillerinin başında gelen Golf, 8'inci yeni nesil versiyonu ile görücüye çıktı. 1974'ten bu yana dünyanın en çok satan hatchback araçlarından olan Golf, ismini koruyarak 2020 yılına kadar gelebildi. Golf, aradan geçen 45 senede büyük değişimler yaşadı. Golf 8'in yeni versiyonu ile değişim ve gelişim rüzgarı devam etti. Volkswagen'in satış oranından en memnun olduğu modellerin başında kuşkusuz ki Golf geliyor. Golf, Türkiye pazarında da en çok tutulan hatchback modellerden biri. Dizel manuel, dizel otomatik, benzinli otomatik, benzinli manuel çeşitlerinde üretilen Golf tarihi değişim kararı aldı. Dizel otomobillerin çevreye verdiği zararlar nedeniyle birçok ülke dizel kullanımını azaltmak için çaba sarf ediyor. Volkswagen de, birçok otomobil firması gibi dizelle yavaş yavaş vedalaşıyor. Golf 8'in yeni versiyonunda dizel olmayacak. Dizel motor yerine, hibrit tercih edilecek. Firmanın üretim politikasının Türkiye'de nasıl karşılık bulacağı merak konusu. Peki, Volkswagen Golf 8 özellikleri neler? Yeni Golf Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte yeni nesil Volkswagen Golf 8'e dair her şey...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 12:07
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Volkswagen Golf 8'de tarihi değişim kararı! Volkswagen Golf 8 özellikleri neler? Yeni Golf Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Volkswagen'in (VW) 1974 yılından bu yana aralıksız ürettiği kompakt hatchback modeli Golf, 8'inci jenerasyonu ile yakın bir zaman önce otomobilseverlerin karşısına çıktı. Tüm dünya gibi, bizim de fotoğraflarından gördüğümüz yeni nesil Golf'ü, yakından incelemek üzere Portekiz'in Porto kentinde gerçekleştirilen Avrupa lansmanında hazır bulunduk. Nesil değişimi ile birlikte 1.6 litre dizel motora veda eden Golf ile 100 kilometrelik beraberliğimiz boyunca, otomobilin yenilenen özelliklerini ve Türkiye'de dizelin eksikliğini yaşatmaması hedeflenen 'yarı hibrit' motorların otomobilde yarattığı değişimleri gözlemledik. Adı haricinde hemen hemen her özelliği değişen Golf'teki en büyük yeniliği ise iç mekan oluşturuyor.

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Volkswagen Golf 8'de tarihi değişim kararı! Volkswagen Golf 8 özellikleri neler? Yeni Golf Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Otomotiv endüstrisinde seri üretimin başladığı 1908 yılından bu yana, çoğu otomobil nesil değişimi ile birlikte yeni isimler aldı. Bu isim değişiminin ise, istenen satış rakamlarına ulaşamayan bir modelin yeni jenerasyonunda yaşanabildiği gibi, eğer satışlar iyi gidiyorsa da birkaç jenerasyonun ardından da gerçekleşebildi��i yıllar içinde görüldü.

Günümüzde satılan modellere bakıldığında ise, çok az modelin ismi ilk piyasaya çıktığı tarihten bu yana değişmeden varlığını koruyor. Volkswagen'in (VW) kompakt hatchback modeli Golf de bunlardan biri.

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Volkswagen Golf 8'de tarihi değişim kararı! Volkswagen Golf 8 özellikleri neler? Yeni Golf Türkiye'ye ne zaman gelecek?

İlk kez 1974 yılında yollara çıkan Golf, bir süre önce 8'inci jenerasyonu ile görücüye çıktı. VW'nin 45 yılda 36 milyon adet satarak en çok satılan modeli unvanını alan otomobilin Avrupa lansmanı ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Yeni nesil Golf'ün en büyük değişikliği kokpitinde yaşadığı göze çarparken, otomobilin diğer önemli yenilikleri arasında da motor teknolojisi, donanım seviyeleri ve sürüş özellikleri olduğu görülüyor.

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Volkswagen Golf 8'de tarihi değişim kararı! Volkswagen Golf 8 özellikleri neler? Yeni Golf Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Tüm bu değişikliklere rağmen, Golf'ün dış tasarımı her zaman olduğu gibi göze tanıdık geliyor.

VW'nin bilinçli olarak Golf'ün dış tasarımında radikal değişiklikler yapmadığı göz önüne alındığında, yeni Golf'ün dışındaki en büyük farklılık olarak sis farlarına yer verilmemesi denilebilir.

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Volkswagen Golf 8'de tarihi değişim kararı! Volkswagen Golf 8 özellikleri neler? Yeni Golf Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Yapılan açıklamaya göre, otomobilin akıllı far sistemi sis farının aydınlatma gücünü gerektiren hava koşullarında, otomobilin farlarını kendi kendine ayarlıyor.