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Volkswagen Golf 8'de tarihi değişim kararı! Volkswagen Golf 8 özellikleri neler? Yeni Golf Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Volkswagen'in en iddialı otomobillerinin başında gelen Golf, 8'inci yeni nesil versiyonu ile görücüye çıktı. 1974'ten bu yana dünyanın en çok satan hatchback araçlarından olan Golf, ismini koruyarak 2020 yılına kadar gelebildi. Golf, aradan geçen 45 senede büyük değişimler yaşadı. Golf 8'in yeni versiyonu ile değişim ve gelişim rüzgarı devam etti. Volkswagen'in satış oranından en memnun olduğu modellerin başında kuşkusuz ki Golf geliyor. Golf, Türkiye pazarında da en çok tutulan hatchback modellerden biri. Dizel manuel, dizel otomatik, benzinli otomatik, benzinli manuel çeşitlerinde üretilen Golf tarihi değişim kararı aldı. Dizel otomobillerin çevreye verdiği zararlar nedeniyle birçok ülke dizel kullanımını azaltmak için çaba sarf ediyor. Volkswagen de, birçok otomobil firması gibi dizelle yavaş yavaş vedalaşıyor. Golf 8'in yeni versiyonunda dizel olmayacak. Dizel motor yerine, hibrit tercih edilecek. Firmanın üretim politikasının Türkiye'de nasıl karşılık bulacağı merak konusu. Peki, Volkswagen Golf 8 özellikleri neler? Yeni Golf Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte yeni nesil Volkswagen Golf 8'e dair her şey...
Giriş Tarihi: 09.12.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 12:07
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