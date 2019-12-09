Volkswagen Golf 8'de tarihi değişim kararı! Volkswagen Golf 8 özellikleri neler? Yeni Golf Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Otomotiv endüstrisinde seri üretimin başladığı 1908 yılından bu yana, çoğu otomobil nesil değişimi ile birlikte yeni isimler aldı. Bu isim değişiminin ise, istenen satış rakamlarına ulaşamayan bir modelin yeni jenerasyonunda yaşanabildiği gibi, eğer satışlar iyi gidiyorsa da birkaç jenerasyonun ardından da gerçekleşebildi��i yıllar içinde görüldü.

Günümüzde satılan modellere bakıldığında ise, çok az modelin ismi ilk piyasaya çıktığı tarihten bu yana değişmeden varlığını koruyor. Volkswagen'in (VW) kompakt hatchback modeli Golf de bunlardan biri.