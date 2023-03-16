TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG başvurusu nasıl yapılır, T10X ön sipariş nasıl verilir? Katılım bedeli...

"TOGG ön siprariş nasıl verilir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin yerli ve otomobili TOGG'un satış fiyat listesi ve ön sipariş tarihleri belli oldu. Yerli elektrikli otomobilin T10X modeli için ön siparişlerin çekilişle belirleneceği ifade edilirken, Trumore mobil uygulamasından ya da kurumun internet sitesinden Tru.ID oluşturan vatandaşlar ön ödeme yaparak çekilişe katılabilecek. Peki, TOGG siparişi nasıl verilir? İşte TOGG ön sipariş, teslimat süreci, özellikleri ve güncel fiyat listesi hakkında tüm merak edilenler...