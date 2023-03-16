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Haberler Galeri TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG başvurusu nasıl yapılır, T10X ön sipariş nasıl verilir? Katılım bedeli...

TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG başvurusu nasıl yapılır, T10X ön sipariş nasıl verilir? Katılım bedeli...

"TOGG ön siprariş nasıl verilir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin yerli ve otomobili TOGG'un satış fiyat listesi ve ön sipariş tarihleri belli oldu. Yerli elektrikli otomobilin T10X modeli için ön siparişlerin çekilişle belirleneceği ifade edilirken, Trumore mobil uygulamasından ya da kurumun internet sitesinden Tru.ID oluşturan vatandaşlar ön ödeme yaparak çekilişe katılabilecek. Peki, TOGG siparişi nasıl verilir? İşte TOGG ön sipariş, teslimat süreci, özellikleri ve güncel fiyat listesi hakkında tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 10:47
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TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG başvurusu nasıl yapılır, T10X ön sipariş nasıl verilir? Katılım bedeli...

TOGG sahibi olmak isteyenler, başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG için ön sipariş 16 Mart bugün alınacak. 29 Ekim 2022'de seri üretime başlayan TOGG'un elektrikli SUV modelinin fiyatı ve özellikleri belli oldu. Peki, ön sipraiş başvurusu nasıl yapılır? TOGG kura çekilişi ne zaman? İşte, TOGG siparişi hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG başvurusu nasıl yapılır, T10X ön sipariş nasıl verilir? Katılım bedeli...

TOGG T10X ÖN SİPARİŞ NASIL NEREDEN VERİLİR?

TOGG T10X için Google Play ya da Apple Store'dan Trumore uygulamasını indirerek ya da TOGG web sitesinden 16 Mart itibaroyla başvuruda bulunulacak.

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TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG başvurusu nasıl yapılır, T10X ön sipariş nasıl verilir? Katılım bedeli...

TOGG'dan yapılan açıklamada "T10X akıllı cihazını keşfedin, gelişmiş araç konfigüratörü ile akıllı cihazınızı oluşturup ön siparişe hazırlanın ve çekilişe katılın." ifadelerine yer verildi.

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TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG başvurusu nasıl yapılır, T10X ön sipariş nasıl verilir? Katılım bedeli...

TOGG FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU!

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG cephesinde en çok merak edilen konu açıklığa kavuştu. 29 Ekim 2022'de seri üretim süreci başlayan TOGG'un elektrikli SUV modelinin fiyatı ve özellikleri belli oldu. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, elektrikli otomobilin başlangıç fiyatı 953 bin TL olacak.

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TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG başvurusu nasıl yapılır, T10X ön sipariş nasıl verilir? Katılım bedeli...

3 farklı versiyonu bulunacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre farklılık gösteriyor.

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak