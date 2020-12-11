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Haberler Galeri Son dakika | 2020 en çok satan arabalar | Herkes bu otomobilin peşinde! Yok sattı

Son dakika | 2020 en çok satan arabalar | Herkes bu otomobilin peşinde! Yok sattı

Son dakika | 2020 en çok satan arabalar | Herkes bu otomobilin peşinde! Yok sattı... Otomotiv sektörü sıfır araç çıkarmakta zorlanınca ikinci el otomobil fiyatları oldukça yükselmişti. Sürücülerin yoğun olarak aldığı arabaları o markalar çekti. İşte kasım ayına Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil markaları...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 09:49
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Son dakika | 2020 en çok satan arabalar | Herkes bu otomobilin peşinde! Yok sattı

Koronavirüs salgını nedeniyle artan ikinci el otomobil piyasasında sürücüler, bütçelerini zorlamayacak arabaları araştırıyor. Kasım ayında Türkiye'de en çok o markanın arabaları sattı. İşte araba alacakların merakla beklediği o liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | 2020 en çok satan arabalar | Herkes bu otomobilin peşinde! Yok sattı
İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre Türkiye'de kasım ayında en fazla satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu. Rapora göre; kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.
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Son dakika | 2020 en çok satan arabalar | Herkes bu otomobilin peşinde! Yok sattı
Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi. Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.
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Son dakika | 2020 en çok satan arabalar | Herkes bu otomobilin peşinde! Yok sattı
Bu yılın kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 662 adet satışla Volkswagen oldu. Renault, 17 bin 418'le ikinci ve Ford da 14 bin 193'le üçüncü sırada yer aldı.
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Son dakika | 2020 en çok satan arabalar | Herkes bu otomobilin peşinde! Yok sattı
Bunları sırasıyla 13 bin 508 adetle Fiat, 7 bin 798'le Opel, 7 bin 360'la BMW, 6 bin 897 ile Mercedes-Benz, 6 bin 765'le Hyundai, 6 bin 452 ile Peugeot ve 4 bin 696 adetle de Toyota izledi.