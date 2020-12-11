Son dakika | 2020 en çok satan arabalar | Herkes bu otomobilin peşinde! Yok sattı

Son dakika | 2020 en çok satan arabalar | Herkes bu otomobilin peşinde! Yok sattı... Otomotiv sektörü sıfır araç çıkarmakta zorlanınca ikinci el otomobil fiyatları oldukça yükselmişti. Sürücülerin yoğun olarak aldığı arabaları o markalar çekti. İşte kasım ayına Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil markaları...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 09:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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