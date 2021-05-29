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Piyasadaki en ucuz araba | Sürücüler dikkat! İşte marka marka model model fiyatları en uygun otomobiller

Piyasadaki en ucuz araba 2. el | Otomobil pazarında 1 Haziran'dan sonra önemli hareketlilik yaşanacak. Uzmanlar bu tarihten itibaren ikinci el otomobillerin piyasa fiyatlarının artacağını bildirdi. Artan bu fiyatlar karşısında zor duruma düşen bazı sürücüler için, yeni fırsatlar da kapıda. İşte piyasada her bütçeye uygun araba marka ve modelleri...

Giriş Tarihi: 29.05.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 09:21
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Piyasadaki en ucuz araba | Sürücüler dikkat! İşte marka marka model model fiyatları en uygun otomobiller

Otomobil sahibi olmak isteyen ancak bütçesi sınırlı olanlar hasarlı, boyalı, yüksek kilometreli otomobillere yönelmeye başladı. Hürriyet'in haberine göre; ucuz ikinci el otomobiller taksi çıkması ya da yüksek kilometreye de sahip olabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Piyasadaki en ucuz araba | Sürücüler dikkat! İşte marka marka model model fiyatları en uygun otomobiller

İşte piyasada satılan en ucuz otomobiller

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Piyasadaki en ucuz araba | Sürücüler dikkat! İşte marka marka model model fiyatları en uygun otomobiller

2013 model Fiat Linea

2012 model Fiat Albea

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Piyasadaki en ucuz araba | Sürücüler dikkat! İşte marka marka model model fiyatları en uygun otomobiller
2012 model Renault Symbol
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Piyasadaki en ucuz araba | Sürücüler dikkat! İşte marka marka model model fiyatları en uygun otomobiller
2012 model Dacia Logan