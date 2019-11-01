Peugeot 508 Türkiye'de! Lansmana özel 30 bin TL indirim var! İşte Peugeot 508 özellikleri ve fiyatı!

Peugeot 508 yeni tasarımı ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Fiat Chrysler Automobiles grubu ile birleşen PSA grubunun yeni gözdesi 2'si benzinli 1'i dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneğine sahip. D segmenti otomobiller arasında yer alan yeni 508'de lansmana özel 30 bin TL indirim bulunuyor. Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan PSA grubu yeni Peugeot 508'in satışından oldukça umutlu. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Hedefimiz D segment araçlar arasından birincilik" ifadelerini kullandı. İşte yeni Peugeot 508'in Türkiye fiyatı ve özellikleri...

Giriş Tarihi: 01.11.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 16:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





