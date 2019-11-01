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Peugeot 508 Türkiye'de! Lansmana özel 30 bin TL indirim var! İşte Peugeot 508 özellikleri ve fiyatı!

Peugeot 508 yeni tasarımı ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Fiat Chrysler Automobiles grubu ile birleşen PSA grubunun yeni gözdesi 2'si benzinli 1'i dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneğine sahip. D segmenti otomobiller arasında yer alan yeni 508'de lansmana özel 30 bin TL indirim bulunuyor. Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan PSA grubu yeni Peugeot 508'in satışından oldukça umutlu. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Hedefimiz D segment araçlar arasından birincilik" ifadelerini kullandı. İşte yeni Peugeot 508'in Türkiye fiyatı ve özellikleri...

Giriş Tarihi: 01.11.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 16:19
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Peugeot 508 Türkiye'de! Lansmana özel 30 bin TL indirim var! İşte Peugeot 508 özellikleri ve fiyatı!

Peugeot D segment araçlarından 508'in yeni kasasını tanıttı. İstanbul'da düzenlenen lansman toplantısında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç aracın özelliklerinden bahsetti ve liderlik hedeflediklerini belirtti. Peugeot 508'in yeni kasası oldukça dikkat çekici hatlara sahip. Agresif hatları ile göze çarpan 508, iç dizaynı ile de parlıyor. Türkiye pazarında satışına başlanan ürün lansmana özel 30 bin TL daha ucuz.

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Peugeot 508 Türkiye'de! Lansmana özel 30 bin TL indirim var! İşte Peugeot 508 özellikleri ve fiyatı!

"LANSMANA ÖZEL 210 BİN TL"

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Yeni Peugeot 508'i 210 bin liradan başlayan fiyatlarla pazara sunuyoruz." dedi.

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Peugeot 508 Türkiye'de! Lansmana özel 30 bin TL indirim var! İşte Peugeot 508 özellikleri ve fiyatı!

Peugeot'nun Yeni Peugeot 508 için düzenlediği basın toplantısında konuşan Anaç, Yeni Peugeot 508'in liste fiyatlarının 240 bin lira olduğunu ve lansmana özel kampanya ile fiyatlarının 210 bin lira olduğunu söyledi.

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Peugeot 508 Türkiye'de! Lansmana özel 30 bin TL indirim var! İşte Peugeot 508 özellikleri ve fiyatı!

PSA grubunun temsil eden Opel, Citroen, DS ve Peugeot'dan oluşan 4 markanın olduğunu belirten Anaç, "Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisiyiz. Bu yılın ilk 6 aylık sonuçlarına göre, Avrupa'daki pazar payımız yüzde 17,4." dedi.

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Peugeot 508 Türkiye'de! Lansmana özel 30 bin TL indirim var! İşte Peugeot 508 özellikleri ve fiyatı!

EAT 8 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

Bir süredir Avrupa pazarında satışta olan model, Türkiye pazarına ikisi benzinli biri dizel olmak üzere toplam üç motor seçeneği ile giriş yaptı.