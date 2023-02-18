18 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MERCEDES 345.000 TL! Uygun fiyatlı araba ilanları yayınlandı! Gümrükten 165.000-90.000 TL'ye Passat, Audi, Ford YARI FİYATINA...

MERCEDES 345.000 TL! Uygun fiyatlı araba ilanları yayınlandı! Gümrükten 165.000-90.000 TL'ye Passat, Audi, Ford YARI FİYATINA...

Gümrükten yeni araba ilanları geldi. Ticaret Bakanlığı gümrüklerdeki araçları ihale yöntemiyle satışa çıkarıyor. E-İhale yolu ile araç satın almak isteyenler, konuya dair detayları araştırıyor. Bakanlığın sitesine buluna uygun fiyatlı araçlar, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Araba sahibi olmak isteyenler, e-İhale yönetiminin nasıl olduğunu, başvuruların nereden yapıldığını sorguluyor. Özellikle 345.00 TL'den satışa çıkan Mercedes dikkat çekti. İşte, piyasaya göre uygun olan araçlar listesi!

Giriş Tarihi: 18.02.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 11:38
  • 1
  • 13
MERCEDES 345.000 TL! Uygun fiyatlı araba ilanları yayınlandı! Gümrükten 165.000-90.000 TL’ye Passat, Audi, Ford YARI FİYATINA...

Ticaret Bakanlığı e-İhale yoluyla uygun fiyatlı araçları satışa çıkardı. ÖTV matrah güncellemesi sonrası uygun fiyata araba satışları başladı. Gümrükten birçok araba her ay uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Bu araçlar ise vatandaşlar tarafından ilgi görüyor..İşte, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan uygun fiyatlı araçlar listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
MERCEDES 345.000 TL! Uygun fiyatlı araba ilanları yayınlandı! Gümrükten 165.000-90.000 TL’ye Passat, Audi, Ford YARI FİYATINA...

MERCEDES, PASSAT, AUDİ, FORD GÜMRÜK FİYATLARI

  • 3
  • 13
MERCEDES 345.000 TL! Uygun fiyatlı araba ilanları yayınlandı! Gümrükten 165.000-90.000 TL’ye Passat, Audi, Ford YARI FİYATINA...

Motor Hacmi:
2148

Yakıt:
Dizel

Bulunduğu Yer:
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü Tasfiyelik Araç Sundurma Sahası

Satışa Esas Bedel:
460.000 ₺

Teminat Bedeli:
46.000 ₺

Başlangıç Bedeli:
345.000 ₺

Görüş Başlangıç Tarihi:
14 Şubat 2023

Teklif Başlangıç Tarihi:
17 Şubat 2023

İhale Bitiş Tarihi:
22 Şubat 2023 10:50

  • 4
  • 13
MERCEDES 345.000 TL! Uygun fiyatlı araba ilanları yayınlandı! Gümrükten 165.000-90.000 TL’ye Passat, Audi, Ford YARI FİYATINA...

İHALE DETAYLARI
Açıklama ve Özel Şartlar

İhalede,% 1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil edilecektir. Damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca tahsil edilir.

E-ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesini göstererek ve araçları ihalenin ilan süresi ve son gün hariç olmak üzere teklif verme süresi içerisinde bulunduğu yerde görülebilirler.

  • 5
  • 13
MERCEDES 345.000 TL! Uygun fiyatlı araba ilanları yayınlandı! Gümrükten 165.000-90.000 TL’ye Passat, Audi, Ford YARI FİYATINA...

*Gümrük mevzuatına göre tasfiyesi öngörülen eşyanın elektronik ihale yoluyla satışına esas şartname/sözleşmenin " Eşyanın Görülmesi " başlıklı 9. maddesinin 3. bendinin " Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler bilgi niteliğindedir.