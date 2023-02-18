MERCEDES 345.000 TL! Uygun fiyatlı araba ilanları yayınlandı! Gümrükten 165.000-90.000 TL’ye Passat, Audi, Ford YARI FİYATINA...

İHALE DETAYLARI

Açıklama ve Özel Şartlar

İhalede,% 1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil edilecektir. Damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca tahsil edilir.

E-ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesini göstererek ve araçları ihalenin ilan süresi ve son gün hariç olmak üzere teklif verme süresi içerisinde bulunduğu yerde görülebilirler.