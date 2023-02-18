HaberlerGaleriMERCEDES 345.000 TL! Uygun fiyatlı araba ilanları yayınlandı! Gümrükten 165.000-90.000 TL'ye Passat, Audi, Ford YARI FİYATINA...
MERCEDES 345.000 TL! Uygun fiyatlı araba ilanları yayınlandı! Gümrükten 165.000-90.000 TL'ye Passat, Audi, Ford YARI FİYATINA...
Gümrükten yeni araba ilanları geldi. Ticaret Bakanlığı gümrüklerdeki araçları ihale yöntemiyle satışa çıkarıyor. E-İhale yolu ile araç satın almak isteyenler, konuya dair detayları araştırıyor. Bakanlığın sitesine buluna uygun fiyatlı araçlar, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Araba sahibi olmak isteyenler, e-İhale yönetiminin nasıl olduğunu, başvuruların nereden yapıldığını sorguluyor. Özellikle 345.00 TL'den satışa çıkan Mercedes dikkat çekti. İşte, piyasaya göre uygun olan araçlar listesi!
Giriş Tarihi: 18.02.2023 11:33Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 11:38