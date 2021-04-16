HaberlerGaleriİkinci el ve sıfır otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlar araba alacakları uyardı! 2. el araba ne kadar olacak?
İkinci el ve sıfır otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlar araba alacakları uyardı! 2. el araba ne kadar olacak?
Otomotiv dünyasının uzmanları sıfır otomobil ya da 2. el araba alacaklara önemli uyarılarda bulundu. Yaz dönemi gelmeden elindeki parayı değerlendirmek isteyen alıcılar sıfır ve 2. el otomobil pazarlarını incelemeye almıştı. Özellikle 2. el arabalardaki artışların yeniden başlaması nedeniyle kritik açıklamalar peş peşe geldi.
Giriş Tarihi: 16.04.2021 10:22Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 10:22