16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İkinci el ve sıfır otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlar araba alacakları uyardı! 2. el araba ne kadar olacak?

İkinci el ve sıfır otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlar araba alacakları uyardı! 2. el araba ne kadar olacak?

Otomotiv dünyasının uzmanları sıfır otomobil ya da 2. el araba alacaklara önemli uyarılarda bulundu. Yaz dönemi gelmeden elindeki parayı değerlendirmek isteyen alıcılar sıfır ve 2. el otomobil pazarlarını incelemeye almıştı. Özellikle 2. el arabalardaki artışların yeniden başlaması nedeniyle kritik açıklamalar peş peşe geldi.

Giriş Tarihi: 16.04.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 10:22
  • 1
  • 14
İkinci el ve sıfır otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlar araba alacakları uyardı! 2. el araba ne kadar olacak?

Araba alacak birçok kişi fiyat avantajı nedeni ile ikinci el arabaya yöneliyor. İkinci el piyasası baharın gelmesi ile hareketlenmeye başladı. Sıfır araçlarda yaşanan çip krizi nedeni ile çok sayıda firma geçici olarak üretimi durdurma kararı aldı. Sıfır otomobillerde yaşanan üretim krizi ikinci el araba fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
İkinci el ve sıfır otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlar araba alacakları uyardı! 2. el araba ne kadar olacak?

Uzmanlar 2. el araç alacak kişileri uyarıyor. Sektör temsilcileri fiyatların geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeniden yükselebileceği yorumlarında bulunuyor

  • 3
  • 14
İkinci el ve sıfır otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlar araba alacakları uyardı! 2. el araba ne kadar olacak?

Araba sektörü 2021'in ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın üzerine koyarak büyümeye devam ediyor. İlk 3 ayda yaşanan gelişmeler ve mart ayında gelen rekor sonrası sektörde büyümenin ve yeniden ileriki dönemde 1 milyon seviyesine dönüşün sesleri duyulmaya başlandı.

  • 4
  • 14
İkinci el ve sıfır otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlar araba alacakları uyardı! 2. el araba ne kadar olacak?

Ancak koronavirüs önlemlerinin yeniden artması, çip krizinin daha da büyük kapanmalara sebep olması sıfır arabada sıkıntılar yaşatarak ikinci ele yönlendirebilir. Ramazan ayında koronavirüs kısıtlamaların ciddi ölçüde arttırılması ile birlikte bir miktar düşüş beklenirken, özellikle online alışveriş kanallarının yükselebileceği ve ramazan sonrasında yeniden ciddi bir artış gözlemlenebileceği belirtiliyor.

  • 5
  • 14
İkinci el ve sıfır otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlar araba alacakları uyardı! 2. el araba ne kadar olacak?

ÇİP KİRİZİ BÜYÜYOR

Özellikle büyük üreticilerin bu sorunu yaşamasının ardından en ciddi etki iki gün önce Ford Otosan'ın yaptığı açıklama ile geldi. Firma, Japonya'da yaşanan deprem ve yangın sebebiyle yaşanan yarı iletken tedarik sıkıntısının çok daha büyük bir seviyeye çıktığını vurguladı.