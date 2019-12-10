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Honda, Peugeot ve Ford'dan sıfır faiz kampanyası! Sıfır otomobil kampanyaları neler? Hangi araba ne kadar?

Yılın son 20 gününe girilirken, en hareketli sektörlerin başında hiç kuşkusuz ki otomotiv geliyor. Otomotiv firmaları 2019 yılı stoklarını tüketmek için bankalarla özel faiz anlaşmaları yapıyor, özel hurda teşviki avantajları sunuyor. Finansman desteği de sunan firmalar faizsiz otomobil satışına bile başladı. Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesiyle, bankalar faiz indirimi için düğmeye basmıştı. Satışlar faizlerin düşmesiyle adeta patladı. Avantajlı kampanyalar ve faizsiz otomobil alabilmek için son 20 gün! Uzmanlar, araç almak için en doğru zaman olduğunu vurguluyor. Biz de sizler için faizsiz ve en uygun faiz seçenekleri ile satılan otomobil kampanyalarını derledik. Peki, Sıfır otomobil kampanyaları neler? Hangi araba ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 13:22
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Honda, Peugeot ve Ford'dan sıfır faiz kampanyası! Sıfır otomobil kampanyaları neler? Hangi araba ne kadar?

Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırarak 2019 satış hedeflerini tutturmaya çalışan otomobil firmaları, aralık ayında devreye koydukları kampanyaları, yılın tamamlanmasına sayılı günler kala daha da genişletti. Türk otomobil pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı markaların duyurularından derlediği bilgilere göre, aralık ayı, pazardaki payını büyütmek için cazip kampanyalarını devreye alan markaların rekabetiyle geçiyor.

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Honda, Peugeot ve Ford'dan sıfır faiz kampanyası! Sıfır otomobil kampanyaları neler? Hangi araba ne kadar?

Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, "hurda araç teşviki", "sıfır faiz", "36 aya varan vade seçenekleri", "takas indirimi" gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

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Honda, Peugeot ve Ford'dan sıfır faiz kampanyası! Sıfır otomobil kampanyaları neler? Hangi araba ne kadar?

RENAULT SIFIR ARAÇ KAMPANYASI

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılı lider kapatan Renault, aralıkta, hurda araç teşvikli Clio HB modelini 74 bin 900, Megane Sedan modelini de 105 bin 900 liradan başlayan fiyat ve yüzde sıfırdan başlayan faiz fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Firma ayrıca aralık ayına özel yerli üretim Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan model araçlar için "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında 36 ay taksit ve yüzde 0,69 faizli 50 bin lira kredi avantajı sunuyor.

Hafif ticari araçlarda da 31 Aralık'a kadar geçerli kampanya yapan Renault, Kangoo Express modellerinde liste fiyatı üzerinden 6 bin, Kangoo Multix, Master, Yeni Master ve Trafic ailesinde liste fiyatı üzerinden 4 bin 500 lira indirim uyguluyor.

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Honda, Peugeot ve Ford'dan sıfır faiz kampanyası! Sıfır otomobil kampanyaları neler? Hangi araba ne kadar?

FİAT SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

Fiat, aralık ayı kampanyası kapsamında Egea modelini 32 bin 50 lira peşinat ve aylık 2 bin lira taksitle satın alma kolaylığı sağlıyor.Daha az peşinat ödeyip daha fazla kredi çekmek isteyen müşteriler ise 15 bin lira tutarında hurda araç teşvikinden yararlanması durumunda Egea ailesi modellerinde 24 ay taksit ve yüzde 0,69 faizle maksimum 50 bin lira tutarında kredi kullanılabiliyor. Belirtilen kredi taksit tutarı 2019 model sıfır kilometre Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonunda geçerli olacak.

Ayrıca Fiat 500 ailesi üyesi 139 bin 900 liradan başlayan 500X SUV Cross ile 112 bin 900 liradan başlayan 500L Cross modellerinde ise bin 500 lira ve üzeri aksesuar alımında araç bedelinde yüzde 10 indirim kampanyası 31 Aralık'a kadar devam edecek.

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Honda, Peugeot ve Ford'dan sıfır faiz kampanyası! Sıfır otomobil kampanyaları neler? Hangi araba ne kadar?

FORD SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

Düşük taksit, sıfır faiz veya peşin alım fırsatı gibi seçenekleri sunan Ford, "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında Fkasko, Ford güvence veya bakım paketi satın alımlarında geçerli indirimler yapıyor.Paket kapsamında Fiesta ve Yeni Focus Titanium model otomobillerde 77 bin liraya kadar 12 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kredi kullanma imkanı, Kuga, EcoSport ve Focus Trend X benzinli model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60 bin liraya kadar 24 ay ve yüzde 0,99 faiz kampanyası 31 Aralık'ta sona erecek.

Firma, Tourneo Courier Journey model otomobillerde de 72 bin liraya kadar 36 ay taksit ve yüzde 0,49 kredili kampanyasıyla müşterilerini memnun etmeye çalışıyor.