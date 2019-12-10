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Honda, Peugeot ve Ford'dan sıfır faiz kampanyası! Sıfır otomobil kampanyaları neler? Hangi araba ne kadar?
Yılın son 20 gününe girilirken, en hareketli sektörlerin başında hiç kuşkusuz ki otomotiv geliyor. Otomotiv firmaları 2019 yılı stoklarını tüketmek için bankalarla özel faiz anlaşmaları yapıyor, özel hurda teşviki avantajları sunuyor. Finansman desteği de sunan firmalar faizsiz otomobil satışına bile başladı. Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesiyle, bankalar faiz indirimi için düğmeye basmıştı. Satışlar faizlerin düşmesiyle adeta patladı. Avantajlı kampanyalar ve faizsiz otomobil alabilmek için son 20 gün! Uzmanlar, araç almak için en doğru zaman olduğunu vurguluyor. Biz de sizler için faizsiz ve en uygun faiz seçenekleri ile satılan otomobil kampanyalarını derledik. Peki, Sıfır otomobil kampanyaları neler? Hangi araba ne kadar? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.12.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 13:22
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