Ferrari 365 GTB / 4 Daytona garajdan çıktı! Gözlerine inanamadılar...

Herhangi bir sorundan veya başka bir nedenden dolayı bazı arabalar garajda kaderine terk ediliyor. Bu araçların çoğu unutuluyor, ancak bazı meraklı kişiler söz konusu otomobillerin peşine düşüp, onları yeniden yollara döndürüyor. Ferrari'nin ürettiği özel otomobillerden biri olan Ferrari 365 GTB / 4 Daytona Japonya'da bir garajda bulundu.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 06:56 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





