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Ferrari 365 GTB / 4 Daytona garajdan çıktı! Gözlerine inanamadılar...

Herhangi bir sorundan veya başka bir nedenden dolayı bazı arabalar garajda kaderine terk ediliyor. Bu araçların çoğu unutuluyor, ancak bazı meraklı kişiler söz konusu otomobillerin peşine düşüp, onları yeniden yollara döndürüyor. Ferrari'nin ürettiği özel otomobillerden biri olan Ferrari 365 GTB / 4 Daytona Japonya'da bir garajda bulundu.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 06:56 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 06:57
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Ferrari 365 GTB / 4 Daytona garajdan çıktı! Gözlerine inanamadılar...

İtalyan marka Ferrari, evvel zaman içinde alüminyum gövde bir araç üretmek istedi ve ortaya 'Ferrari 365 GTB / 4 Daytona' çıktı. Bu özel otomobil Japonya'da bir garajda bulundu.

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Ferrari 365 GTB / 4 Daytona garajdan çıktı! Gözlerine inanamadılar...

Ferrari 365 GTB / 4 Daytona modellerinden biri, o dönem İtalya'da otomotiv dergisi çıkaran kişiye satıldı.

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Ferrari 365 GTB / 4 Daytona garajdan çıktı! Gözlerine inanamadılar...

1969 model olan bu araç, ülke içerisinde bir kaç kez el değiştirdikten sonra Japonya'ya demir attı.

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Ferrari 365 GTB / 4 Daytona garajdan çıktı! Gözlerine inanamadılar...

Son sahibi de onu 1980 yılında soktuğu garajdan bir daha çıkarmadı.

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Ferrari 365 GTB / 4 Daytona garajdan çıktı! Gözlerine inanamadılar...

Otomobil uzun yıllar sonra bulunduğunda ise kilometre saati 33.390'ı gösteriyordu.