Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Hız sınırına dikkat...

Soylu, "Bizim sürat kilometremiz 120'dir, ona bir yüzde 10'luk tolerans var, 132 kilometredir. Otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre karayolları ile trafik bir çalışma yapıyorlar" demişti.