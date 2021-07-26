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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Hız sınırına dikkat...

Son dakika haberine göre: Otomotiv dünyasında son dönemin en çok tartışılan konusu hız sınırları. Özellikle otoyollarda her ülkenin kendine özel hız sınırları bulunuyor. İşte vatandaşların merak ettiği 'Hangi yollarda hangi limitler var?', 'Cezalar ne kadar?', 'hangi yollara hangi araçlar girebilir?' sorularının cevapları.

Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 09:06
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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Hız sınırına dikkat...

Dünya genelinde genel trafik kuralları benzerlik gösterse de bazı keskin farklar da bulunuyor. Ehliyet yaşları, sınıfları, cezalar ve hatta trafik yönleri bile ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Çoğunlukla sağ şeritten akan trafik, Japonya, Hindistan gibi Uzakdoğu ülkelerinin yanı sıra İngiltere ve Kıbrıs'ta da ters yönden akıyor.

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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Hız sınırına dikkat...

Bu trafik akışı için özel olarak sağdan direksiyonlu araçlar üretiliyor. Hız sınırları da ülkelere göre farklılık gösterebilen trafik kurallarından bir tanesi olarak göze çarpıyor.

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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Hız sınırına dikkat...

Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yakın zamanda en çok konuşulan trafik gündem maddelerinden birisi haline geldi. Almanya gibi ülkeler sınır olmayan yerlerde sınır koymayı hedeflerken Türkiye'de düşük görülen sınırların artırılması planlanıyor.

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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Hız sınırına dikkat...

20 KM/S ARTABİLİR
Geçtiğimiz ay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, son 5 yılda trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 35 oranında azalttığını vurgulamış ve otoyollarda hız sınırlarının arttırılması için çalışmalar yapıldığını belirtmişti.

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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Hız sınırına dikkat...

Soylu, "Bizim sürat kilometremiz 120'dir, ona bir yüzde 10'luk tolerans var, 132 kilometredir. Otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre karayolları ile trafik bir çalışma yapıyorlar" demişti.