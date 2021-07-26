26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Hız sınırına dikkat...
Son dakika haberine göre: Otomotiv dünyasında son dönemin en çok tartışılan konusu hız sınırları. Özellikle otoyollarda her ülkenin kendine özel hız sınırları bulunuyor. İşte vatandaşların merak ettiği 'Hangi yollarda hangi limitler var?', 'Cezalar ne kadar?', 'hangi yollara hangi araçlar girebilir?' sorularının cevapları.
Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 09:06
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