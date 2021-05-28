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Haberler Galeri 2.el araba fiyatları düşecek mi | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Piyasa 1 Haziran'ı bekliyor

2.el araba fiyatları düşecek mi | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Piyasa 1 Haziran'ı bekliyor

2.el araba fiyatları düşecek mi | İkinci el otomobil piyasasında pandemi ve fiyatlar sebebiyle yaşanan durgunluk, kısıtlamaların kalkmasıyla yerini hareketliliğe bırakacak. Ramazan bayramı ve öncesini kapanmalar sebebiyle sıkıntılı geçiren 2. el otomobil sektörü yaz mevsiminin gelmesi ve 1 Hazirandan itibaren kısıtlamaların kalkmasıyla hareketlenecek.

Giriş Tarihi: 28.05.2021 10:02
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2.el araba fiyatları düşecek mi | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Piyasa 1 Haziran'ı bekliyor

19 günlük kapanmanın ardından müşterilerin gelmeye, telefonların çalmaya başladığını, ilanların favorilere alındığını belirten Karaçim Otomotiv'in sahibi Murat Karaçim, "En çok 100 ile 150 bin lira arasındaki otomobiller rağbet görüyor. Yaz tatilini doğada virüsten uzakta geçirmek isteyenler de arazi araçlarına yoğunlaştı." dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2.el araba fiyatları düşecek mi | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Piyasa 1 Haziran'ı bekliyor

Pandemide durgunluk yaşayan ikinci el piyasası yaklaşan yaz tatili öncesi hareketlenmeye başladı. Tatile gidecek vatandaşlar araç araştırması için galerileri ziyaret ediyor.

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2.el araba fiyatları düşecek mi | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Piyasa 1 Haziran'ı bekliyor

Bursa'da en çok 100 ile 150 bin lira arasındaki araçlar ilgi görüyor. Yaz tatilini doğada ya da kamp yaparak geçirmek isteyenler de arazi taşıtlarına ilgi duyuyor.

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2.el araba fiyatları düşecek mi | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Piyasa 1 Haziran'ı bekliyor

Bursa'nın köklü otomobil firmalarından Karaçim Otomotiv'in sahibi Murat Karaçim, "Yazın yaklaşmasıyla birlikte piyasa canlanmaya başladı.

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2.el araba fiyatları düşecek mi | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Piyasa 1 Haziran'ı bekliyor

Bizim firmamızda 30 bin liradan başlayıp fiyatı milyon liraları bulan araçlar mevcut. Vatandaşlar tatil öncesi araç almak için aramaya başladı.