HaberlerGaleri2.el araba fiyatları düşecek mi | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Piyasa 1 Haziran'ı bekliyor
2.el araba fiyatları düşecek mi | İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Piyasa 1 Haziran'ı bekliyor
2.el araba fiyatları düşecek mi | İkinci el otomobil piyasasında pandemi ve fiyatlar sebebiyle yaşanan durgunluk, kısıtlamaların kalkmasıyla yerini hareketliliğe bırakacak. Ramazan bayramı ve öncesini kapanmalar sebebiyle sıkıntılı geçiren 2. el otomobil sektörü yaz mevsiminin gelmesi ve 1 Hazirandan itibaren kısıtlamaların kalkmasıyla hareketlenecek.