25 bin TL'ye aldı 1 milyon harcadı! Klasik otomobilin son hali şaşırttı

Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 14:24 Son Güncelleme: 31 Mart 2026 14:32 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Salim Palabıyık, yaptığı restorasyonla herkesi şaşkına çevirdi. Arkadaşından 25 bin liraya satın aldığı 1976 model klasik otomobili için harekete geçen Palabıyık, aracın orijinalliğini korumak adına tam 1 milyon liranın üzerinde harcama yaptı. Aracın son hali ise hayran bıraktı.

Otomobil sevdalısı Salim Palabıyık, çocukluk hayallerini ve baba mesleğinden gelen tecrübesini yarım asırlık bir otomobilde hayata geçirdi. Palabıyık, 2020 yılında şakayla karışık bir pazarlıkla devraldığı yarım asırlık klasik otomobili 6 yıl süren bakım ve onarımla adeta sıfır haline getirdi.

"HER PARÇASI YENİDEN İNŞA EDİLDİ"

Restorasyon sürecinin göründüğünden çok daha zorlu olduğunu ve aracın tüm parçalarının en ince ayrıntısına kadar söküldüğünü söyleyen Salim Palabıyık, "Aracı teslim aldığımızda durumu aslında kötü değildi ancak kendi titizliğimiz gereği en küçük ayrıntısına kadar indik. Aracı sac aksamına kadar tamamen soydurarak profesyonel fırın boya süreciyle gövdesini yeniledik. " dedi.

İç döşemelerde hiçbir masraftan kaçınmadığını belirten Palabıyık, "İç tasarımda tamamen hakiki deri kullandık ve döneminin orijinal kemik direksiyonu aracımıza dâhil ettik. 1976 model olan bu klasik aracımızı vidasından torpidosuna, aydınlatma grubundan jantlarına kadar orijinal parçalarına sadık kalarak, ruhunu bozmadan adeta yeniden inşa ettik" ifadelerini kullandı.

"BİR MİLYONU AŞKIN MASRAF ETTİK"

Aracın 2020 yılında 25 bin lira gibi bir bedelle alındığını ve 1 milyon liranın üzerinde masrafın edildiğini söyleyen Salim Palabıyık, "Bu aracı 2020 yılında 25 bin lira gibi bir bedelle bünyemize katmıştık. Ancak yenileme sürecinde hiçbir detaydan kaçınmayarak 1 milyon liranın üzerinde bir harcama ile aracımızı adeta yeniden yaptık. Parça tedarik sürecinde önceliğimiz yurt içi olsa da, bulamadığımız eksikleri yurt dışından özel olarak getirttik. Sonuç olarak tüm parçalarını orijinalliğine sadık kalarak tamamladık ve şu an aracımızda en ufak bir eksik bulunmuyor" diye konuştu.