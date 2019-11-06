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2020 Toyota C-HR yenilendi! Türkiye’de üretilen yeni Toyota C-HR'nin motor ve donanım özellikleri neler?

Türkiye'de üretilen 2020 model Toyota C-HR yenilendi. 2020 Toyota C-HR'nin motor seçenekleri arasında verimliliğiyle büyük bir beğeni toplayan 122 HP'lik 1,8 lt hibrit motor ve 116 HP'lik 1,2 lt turbo motor yer alacak. Toyota'nın yeni platformu ve araç tasarımı, dünyanın önde gelen bağımsız çarpışma testi programlarını karşılayacak şekilde geliştirildi. Peki, merakla beklenen 2020 Toyota C-HR'de başka neler değişti? Toyota'dan hangi yenilikler geldi? 2020 Toyota C-HR'nin fiyatı ne kadar olacak? İşte yeni yüzüyle otomobil severlerin merakla beklediği 2020 Toyota C-H hakkında detaylar ve otomobilden fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 11:12
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2020 Toyota C-HR yenilendi! Türkiye’de üretilen yeni Toyota C-HR'nin motor ve donanım özellikleri neler?

Türkiye'de üretilen yeni 2020 Toyota C-HR yeni tasarımıyla resmen karşımıza çıktı. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, yenilenen Toyota C-HR'nin hibrit versiyonu 186 bin 950 TL'den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 153 bin 350 TL'den başlayan tanıtıma özel fiyatlarla satışa sunuldu. Yenilenen C-HR; Flame, Passion ve Passion X-Pack versiyonlarıyla tüm Toyota plazalarda yerini alacak.

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2020 Toyota C-HR yenilendi! Türkiye’de üretilen yeni Toyota C-HR'nin motor ve donanım özellikleri neler?

İlk yılında Avrupa'da 120 bin adetlik satış elde eden C-HR, kısa zamanda segmentinde yüzde 10'luk bir pazar payı yakaladı. Avrupa'da başarısına devam eden Toyota C-HR, şu ana kadar 400 binin üzerinde bir satış elde etmiş durumda.

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2020 Toyota C-HR yenilendi! Türkiye’de üretilen yeni Toyota C-HR'nin motor ve donanım özellikleri neler?

Toyota C-HR Türkiye'de ise 2016 yılının kasım ayından bu yana 13 bin 647 adetlik satışa ulaştı.

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2020 Toyota C-HR yenilendi! Türkiye’de üretilen yeni Toyota C-HR'nin motor ve donanım özellikleri neler?

Toyota C-HR'nin motor seçenekleri arasında verimliliğiyle büyük bir beğeni toplayan 122 HP'lik 1,8 lt hibrit motor ve 116 HP'lik 1,2 lt turbo motor yer alacak.

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2020 Toyota C-HR yenilendi! Türkiye’de üretilen yeni Toyota C-HR'nin motor ve donanım özellikleri neler?

C-HR, 122 HP güç üreten 1.8 lt hibrit ve 1.2 litre turbo benzinli motor seçenekleriyle sunuluyor. 1,8 lt hibrit motor daha hafif ve daha güçlü bir lityum iyon bataryaya sahip. Bu sayede elektrikli performansı daha verimli hale getirildi.