2020 Toyota C-HR yenilendi! Türkiye’de üretilen yeni Toyota C-HR'nin motor ve donanım özellikleri neler?

Türkiye'de üretilen 2020 model Toyota C-HR yenilendi. 2020 Toyota C-HR'nin motor seçenekleri arasında verimliliğiyle büyük bir beğeni toplayan 122 HP'lik 1,8 lt hibrit motor ve 116 HP'lik 1,2 lt turbo motor yer alacak. Toyota'nın yeni platformu ve araç tasarımı, dünyanın önde gelen bağımsız çarpışma testi programlarını karşılayacak şekilde geliştirildi. Peki, merakla beklenen 2020 Toyota C-HR'de başka neler değişti? Toyota'dan hangi yenilikler geldi? 2020 Toyota C-HR'nin fiyatı ne kadar olacak? İşte yeni yüzüyle otomobil severlerin merakla beklediği 2020 Toyota C-H hakkında detaylar ve otomobilden fotoğraflar...