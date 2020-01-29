2020 Seat Leon tasarımı ve özellikleri ile mest etti! Yeni kasa Seat Leon Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Otomobil pazarında hareketlilik sürüyor. 2020 yılına girilmesiyle devler yeni modellerini sahaya sürmeye başladı. Son olarak son zamanların çıkıştaki otomobillerinden Seat Leon'un yeni kasası tanıtıldı. 2020 model Seat Leon görenleri mest etti. Hibrit özelliği de bulunan 2020 Leon, Golf'ün tahtını sallayacak gibi görünüyor. Seat Leon'un yeni kasasında 1.0 TSI, 1.5 TSI ve 2.0 TSI motor seçenekleri bulunuyor. Hibrit özelliği ile şarj edilerek 60 KM yol gitme özelliği de yeni modele eklendi. Seat Leon'un iç dizaynı da en az dışı kadar cezbedici görünüyor. Leon'u görenler Türkiye fiyatını ve özelliklerini yoğun şekilde araştırıyor. Peki, Yeni kasa Seat Leon Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Seat Leon'un özellikleri neler? İşte karşınızda 2020 Seat Leon...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 13:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





