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2020 Seat Leon tasarımı ve özellikleri ile mest etti! Yeni kasa Seat Leon Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Otomobil pazarında hareketlilik sürüyor. 2020 yılına girilmesiyle devler yeni modellerini sahaya sürmeye başladı. Son olarak son zamanların çıkıştaki otomobillerinden Seat Leon'un yeni kasası tanıtıldı. 2020 model Seat Leon görenleri mest etti. Hibrit özelliği de bulunan 2020 Leon, Golf'ün tahtını sallayacak gibi görünüyor. Seat Leon'un yeni kasasında 1.0 TSI, 1.5 TSI ve 2.0 TSI motor seçenekleri bulunuyor. Hibrit özelliği ile şarj edilerek 60 KM yol gitme özelliği de yeni modele eklendi. Seat Leon'un iç dizaynı da en az dışı kadar cezbedici görünüyor. Leon'u görenler Türkiye fiyatını ve özelliklerini yoğun şekilde araştırıyor. Peki, Yeni kasa Seat Leon Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Seat Leon'un özellikleri neler? İşte karşınızda 2020 Seat Leon...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 13:25
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2020 Seat Leon tasarımı ve özellikleri ile mest etti! Yeni kasa Seat Leon Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

2020 Seat Leon resmen tanıtıldı. Daha önce prototipi sızan Leon'un görüntüsü adeta mest etti. Leon'un kasa ebatları büyürken, içerisindeki teknoloji de arttı. Hibrit desteği bulunan araç, 60 KM elektrikle gidebilecek. Farklı kotor seçenekleri bulunan otomobilin 200 beygire kadar seçenekleri olacak. Seat Leon'un bugüne kadar ki en güvenli aracı olan 2020 Leon'un Golf'ün pastasından pay çalabileceği belirtiliyor. Peki, Seat Leon ne zaman satışa çıkacak? İşte tüm detaylar...

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2020 Seat Leon tasarımı ve özellikleri ile mest etti! Yeni kasa Seat Leon Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

2020 SEAT LEON'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Leon'u tasarım noktasından önce uzun süredir merakla beklenen motor seçeneklerinden kurcalamaya başlayalım. Beklediğimiz gibi giriş seviyesinde 1.0 litrelik üç silindirli seçenekle gelen yeni model 90 beygir ve 110 beygirlik iki seçenekle tercih edilebiliyor.

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2020 Seat Leon tasarımı ve özellikleri ile mest etti! Yeni kasa Seat Leon Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Bir üst noktada yer alan ve tercih noktasında nispeten daha ileride konumlandırabileceğimiz 1,5 litrelik seçenek ise 130 beygir ve 150 beygirli iki opsiyonla kullanılaca sunulacak. Tercihini dizelden yana kullanmak isteyenler için bu jenerasyonda da devamlılık sağlanacak.

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2020 Seat Leon tasarımı ve özellikleri ile mest etti! Yeni kasa Seat Leon Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

200 BEYGİR GÜÇ

2.0 litrelik TDI motor yine iki farklı seçenek olacak şekilde 115 ve 150 beygirlik iki performans seçeneğine sahip. Son bölümde ise bu jenerasyonu özel kılan şarj edilebilir hibrit ünite var.

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2020 Seat Leon tasarımı ve özellikleri ile mest etti! Yeni kasa Seat Leon Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Pazar payı merakla beklenen bu versiyonda 1,4 litrelik benzinli motor ile işleyiş sağlayan elektrik gücü ortaya yaklaşık 200 beygir güç çıkarıyor. Saf elektrik modunu da beraberinde getirecek olan hibrit seçenekle 60 kilometreye kadar menzil kat etmek mümkün.