BİZE ULAŞIN
2020 Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor! Yeni Renault Clio'nun Türkiye fiyatı ne kadar? 2020 Renault Clio'nun motor ve donanım özellikleri ne?
Otomobil severlerin merakla beklediği 2020 Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor. Peki yeni Renault Clio'nun Türkiye satış fiyatı ne kadar oalcak? 2020 Renault Clio'nun motor ve donanım özellikleri ne? "Onun adı Clio" ve "Bugüne kadarki en iyi Clio" sloganlarıyla tanıtılan yeni Clio, Türkiye'de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111 bin TL'den başlayan fiyatlarla 12 Şubat'ta müşterilerin beğenisine sunulacak.
Giriş Tarihi: 26.01.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 10:51
- 1
- 29
2020 Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor! Yeni Renault Clio'nun Türkiye fiyatı ne kadar? 2020 Renault Clio'nun motor ve donanım özellikleri ne?
- 2
- 29
2020 Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor! Yeni Renault Clio'nun Türkiye fiyatı ne kadar? 2020 Renault Clio'nun motor ve donanım özellikleri ne?
- 3
- 29
2020 Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor! Yeni Renault Clio'nun Türkiye fiyatı ne kadar? 2020 Renault Clio'nun motor ve donanım özellikleri ne?
- 4
- 29
2020 Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor! Yeni Renault Clio'nun Türkiye fiyatı ne kadar? 2020 Renault Clio'nun motor ve donanım özellikleri ne?
- 5
- 29
2020 Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor! Yeni Renault Clio'nun Türkiye fiyatı ne kadar? 2020 Renault Clio'nun motor ve donanım özellikleri ne?