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2020 otomobil fiyatları belli oldu! İşte 2020 sıfır otomobil fiyatları...
Sıfır otomobil satışları yılın son günlerinde yoğun şekilde sürüyor. Taşıt kredisi faizlerinin dip noktalara gelmesi ve otomobil firmalarının ekstra kampanyaları sektörü canlandırdı. Elinde stok bulunan firmalar satışlarla rahatlarken, stok sayısını düşük tutan firmalar fırsat tepti. Vatandaşlar 2020 yılın otomobillere gelecek zamları merak ediyor. 31 Aralık'a kadar alınacak araçlarda 20 bin TL'ye kadar indirimler göze çarpıyor. Birçok firma kampanyasını 31 Aralık Salı günü sona erdirecek. Yeni yılda araba alacak olanlar firmaların dev fırsatını kaçırmış olacak. Bazı firmalar yeni yıldaki otomobil fiyatlarını belirlemeye başladı. Renault ve Dacia markaları 2020 otomobil fiyatlarını resmen duyurdu. İşte güncel sıfır otomobil fiyatları ve 2020 sıfır otomobil fiyatları...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 13:13
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